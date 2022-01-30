視察春節疏運 蔡總統緊盯防疫措施

蔡總統於今（30）日小年夜前往「台北車站智能化聯合防災中心」視察春節疏運狀況，並肯定雙鐵及交通運輸單位的努力，並提醒執勤同仁務必嚴格落實各項防疫措施，守護每位旅客的安全及健康，也呼籲第一線為民服務的工作同仁盡早接種疫苗。

蔡總統致詞表示，春節連假是民眾和親朋好友團聚的日子，也是雙鐵、公路及交通運輸單位最忙碌的時候。她說，今年春節假期有九天，她看到鐵公路都有加開列車和班次，協助交通運輸順暢，她要感謝大家的努力。

蔡總統指出，面對近來的本土疫情，疏運防疫更是重中之重的工作，她要請各交通運輸單位的同仁，務必嚴格落實各項防疫措施，包括進出實聯制、車廂及月台環境的清消頻率等，每項工作都要確實做到最好，守護每位旅客的安全及健康。

蔡總統說，從剛才的簡報中，各單位均有提到防疫與清消的作為，她很高興大家都已經想到，也正在進行，也希望能夠持續做好。

蔡總統也呼籲在第一線為民服務的同仁，務必注意自身的健康，盡早接種疫苗，一起提升保護力。最後，她再次感謝各交通運輸單位同仁的努力與付出，並向現場同仁拜個早年，祝福大家新年快樂，虎虎生風。