快訊

國道一號彰化南下路段3車追撞 回堵台中9公里

視察春節疏運 蔡總統緊盯防疫措施

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

蔡總統於今（30）日小年夜前往「台北車站智能化聯合防災中心」視察春節疏運狀況，並肯定雙鐵及交通運輸單位的努力，並提醒執勤同仁務必嚴格落實各項防疫措施，守護每位旅客的安全及健康，也呼籲第一線為民服務的工作同仁盡早接種疫苗

蔡總統致詞表示，春節連假是民眾和親朋好友團聚的日子，也是雙鐵、公路及交通運輸單位最忙碌的時候。她說，今年春節假期有九天，她看到鐵公路都有加開列車和班次，協助交通運輸順暢，她要感謝大家的努力。 

蔡總統指出，面對近來的本土疫情，疏運防疫更是重中之重的工作，她要請各交通運輸單位的同仁，務必嚴格落實各項防疫措施，包括進出實聯制、車廂及月台環境的清消頻率等，每項工作都要確實做到最好，守護每位旅客的安全及健康。

蔡總統說，從剛才的簡報中，各單位均有提到防疫與清消的作為，她很高興大家都已經想到，也正在進行，也希望能夠持續做好。 

蔡總統也呼籲在第一線為民服務的同仁，務必注意自身的健康，盡早接種疫苗，一起提升保護力。最後，她再次感謝各交通運輸單位同仁的努力與付出，並向現場同仁拜個早年，祝福大家新年快樂，虎虎生風。 

春節 疫苗

延伸閱讀

黃偉哲視察零售市場防疫 籲民眾自主分流

訪街友送暖 盧秀燕被問民眾黨選市長秒回：多關心街友

春節餐廳圍爐防疫自保 專家：煮火鍋一定要戴口罩

專家：冬奧閉環內防疫措施 有效確保涉奧人員安全

相關新聞

啟動油價穩定機制 中油：汽柴油價格凍漲

台灣中油公司宣布，在啟動油價平穩措施與春節期間物價穩定政策後，明（31）日凌晨零時起汽、柴油均不調整，參考零售價格分別為...

【創業星勢力】從零開始學裁縫驚豔矽谷 造型師帶台灣童裝首登國際時裝秀

當了13年造型師，baby baby cool（bbc）創辦人魏羣芳曾經是當紅藝人周杰倫、趙又廷的造型師，國際大品牌百事可樂、可口可樂來台拍攝封街廣告時，更可看到她忙進忙出、打理眾人造型的身影。 然而，人生總在不經意處轉個大彎，一場三小時變六小時的演講與羅浮宮秘密館藏，讓她發現，原來一般人所需要的時尚很簡單，就是穿出自信與自己想要的樣子，但時尚品味差一吋就完全不同，美感得從小培養。 秉持著「從小培養孩子穿得自信」的初心，她一腳踏進童裝世界。促使從布料、織法都不懂的服裝設計新手，開始一針一線學習童裝設計...

【白話財經】升息打房兩面刃 一不小心房貸族遭殃、失業增

最近政府相繼祭出打炒房的政策，高房價真能因此打下來？尤其是，該不該透過利率來調控房價？中央銀行總裁楊金龍與副總裁陳南光對此議題，近來就有隔空交火的味道。

後疫情時代 六大職務搶手

新冠肺炎疫情肆虐全球至今已兩年多，去年國內更經歷了疫情帶來的三級警戒震撼。疫情改變了時代，也改變了人們工作型態與選擇。因...

未來物價怎麼走 央行分析「3上3下」關鍵

去年第4季以來，餐飲、小吃漲價頻傳，民眾十分關注未來物價怎麼走；根據中央銀行最新公布的110年第4季理監事會議事錄摘要，...

春節前什麼都貴 主計總處：年後物價壓力趨緩

家庭主婦趕在農曆春節來臨之前採買年貨，但發現豬肉、牛肉、乾貨什麼都貴，直呼吃不消。不過主計總處表示，物價在年後攀至高峰後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。