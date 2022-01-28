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炒房？ 國家住都中心：抗議立委惡質扭曲社宅財務方案

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

立法院中央政府總預算審查完成，國家住都中心今（28日）晚表示，審議期間國民黨立委林奕華等委員以錯誤法源與片面扭曲的推理，將國家住都中心推動社宅的合理財務安排，醜化成炒作房地產，對此，國家住都中心表示抗議與遺憾。

國家住都中心表示，中心承擔近7萬戶社宅興建任務，今年1月底前已在全國各縣市順利完成超過1.5萬戶社宅興建招標，今年預計可再增加招標1.7萬戶，為住宅正義建構堅實基礎。

國家住都中心表示，社宅興建需要龐大資金，國家住都中心以融資興建，搭配長期租金收入分期攤還，不足部分約半數由住宅基金補貼，半數透過公辦都更盈餘補足。這樣的規劃，不僅讓整體社宅財務穩定健全，更可用最少政府預算，做出最大的社宅興建成績。

對於立委指稱國家住都中心價購國防部土地違反國產法及以公告現值購地推公辦都更是牟利炒房。國家住都中心表示，這是完全錯誤且不實的說法。

依據立法院三讀通過的國家住宅及都市更新中心設置條例第 27 條：「本中心設立後因業務之需要得以政府機關核撥或自有經費價購公有不動產。土地之價款以當期公告土地現值為準。」

也就是說，國家住都中心為推動社宅與公辦都更，本就依法得價購公有不動產。以公告現值價購，也是依法律規定行事。這些說明不論在委員辦公室與總預算協商會場，中心同仁與執政黨委員也多次表達，但林奕華等委員仍執意繼續扭曲，實不應該。

國家住都中心自國防部價購位於台北市、新北市與高雄市的土地合計約16公頃，原訂計畫約12公頃興建社宅，約4公頃辦理都更的土地中，多數涉及周邊私有土地整合、違占戶調處或軍眷戶安置，無法直接興建社宅，需要以都更程序才能有效解決困擾國防部多年的問題。

基於委員對全數基地興建社宅的期待，國家住都中心檢視11處原訂都更土地，決定將無涉及鄰地整合等問題的「建國營區原址」，改用於興建社會住宅，以降低誤解與擴大社宅興建規模，照顧更多台北市民。

國家住都中心再次強調，本中心本於權責與正派經營原則，妥善執行政府交辦的每一項任務，也獲得各界肯定認同，請大家共同珍惜與指教。

公辦都更 國防部 立法院

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