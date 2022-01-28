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台開董座邱于芸遭解任 發信向父親親情喊話

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
邱于芸。記者朱曼寧／攝影
邱于芸。記者朱曼寧／攝影

台開（2841）近期風波不斷，26日發出重大訊息指出，台開董事長邱于芸遭解任，台開新任董事長暫缺，台開今天董事會也流會，邱于芸今（28）日發出一封信，對父親親情喊話，也表達捍衛董事長職位的決心。

信中，邱于芸針對父親邱復生解除她董事一職，將引用公司法，且自己仍是合法董事長，並強調將持續保護台開利益，為投資人和員工爭取權益。

以下是公開信全文：

【給台開朋友的一封信】

在董事會之前，已準備好要以台開董事長身分主持今天的董事會，並全力以赴。現在，跟大家報告：今天的董事會流會。

回溯這些日子：

1月25日，麒麟船務委任我為法派代表。董事身分的重疊，於法並不相抗。

1月26日，鴻生將我解任。但在席次上，也未影響甚至中斷我在台開的董事職。

同日，1月26日，台開董事邱復生逕行違法發布重訊，稱我董事長職為當然解任。

1月27日，台開董事再度違法於集團內發布人事命令公告，片面停止我在台開總經理一職。

無論董事長抑或總經理的解任，公司法中明文係屬董事會專屬職權，應由董事會決議決行。堂堂一家上市公司，能由人喜惡任意指派？公司法何用？章程何用？（公司法29條、章程31條）

初心易得，始終難守。

但我對台開始終堅守著我的初心：即使有摩擦、即使過程漫長、即使艱苦，我都希望帶領著台開往正面走去，以合法、正當的方式賺錢，光明磊落的。我不能辜負國家社會賦予台開的公器責任，我得領著台開負起應該的責任。

但衝突在這裡，我是我父親的女兒。

我的各種身分裡，撇開台開董事長與總經理，我還是兩個孩子的媽媽、老師的學生、學生的老師、為我加油、信任我的股民們的受託人，以及，我父親，邱復生的女兒。

原來希望延續他的願望，即使時間太短、也無法依照他的方式，但我終究希望，能抵達我們共同美好的目的地。

要把公司的財務變得健康、不落入惡性循環，這些過程都很漫長並且痛苦。但就如同孕養一個孩子，得慢慢的調教，讓他能自力更生。

雖然他否決我，但我不能否決他，也不能否決自己。

台開是個傳統產業，但股東決定，不是父親。

公司的法律，不能自己定義。

我在公司的成績，不能是他打分數。

4個月前，我臨危受命接下父親的交付。面對台開，太多苦，但沒有怨言。我最不願意承認的是，與父親意見相左，才是我最大的卡關。

我不能是我父親的法派，又是定罪父親的法官！

今天我董事長職的資格，不能由我父親的心情決定。

我董事長一職，交由經濟部來決定。在那之前，於情、於理、於法，我都還是台開的主管。

但人生的功課未完。

我得為先靜下心來，理清楚。

台開董事長 邱于芸

台開 公司法 邱復生

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