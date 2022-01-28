浩鼎抗癌藥OBI-822 獲波蘭核准進行第三期人體臨床試驗

美商花旗銀行要出售在台灣的消費金融業務，消息宣布之後即引起台灣金融業的競逐，今早終於敲定「花」落星展銀行，但在此之前，陸續傳出本土金控國泰金、富邦金與外銀星展、渣打銀行為潛在買家，其中又以富邦金控一度呼聲頗高且有勢在必得的姿態。但為何最終不是富邦金控娶回花旗？

2022-01-28 14:17