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浩鼎抗癌藥OBI-822 獲波蘭核准進行第三期人體臨床試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）今（28）日公告，公司研發的主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）已通過波蘭藥品註冊辦公室審查，核准進行第三期人體臨床試驗。

浩鼎表示，OBI-822係以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。

針對OBI-822，波蘭藥品註冊辦公室（URPL）已核准進行第三期人體臨床試驗。依實驗設計，預計2023年進行期中分析，惟實際時程將依執行進度調整。

浩鼎表示，目前核准通過OBI-822進行全球多國多中心三期臨床試驗的，共有美國、台灣、香港、澳洲、烏克蘭、俄羅斯、韓國、中國大陸、南非、墨西哥、祕魯、西班牙、波蘭。計13國家地區，共計84個醫學中心。

根據Fortune Business Insights公開之研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,413億美元，複合年成長率11.6%；浩鼎強調，公司研發中OBI-822尚處於臨床試驗階段，適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目標，未來將綜合考量本公司整體產品線發展與佈局後，擬定開發策略。

浩鼎

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