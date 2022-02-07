不只修車，還要設身處地著想 你有所不知的商車服務

圖／中華汽車 提供

台灣經濟過去締造的「經濟奇蹟」成就，中小企業的貢獻功不可沒，作為中小企業最常見的使用車款，輕型商用車更可說是一路陪伴頭家們創造台灣經濟發展的幕後功臣。

商車維修 分秒必爭

和乘用車的保養維修大不同，輕型商用車的保養不僅講究分秒必爭，能不能針對商用車主特殊需求，設身處地去著想，更是商用車保養維修的一門大學問，每台車的背後就是攸關好幾個家庭的生計，不能只是提供單純的維修保養，而是要打從心裡為對方的生活著想，畢竟對於這些商車駕駛而言，照顧好商車就是保障自己的收入。

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對於商用車而言，維修保養的好壞是一翻兩瞪眼的事情，如果因為維修能量不足、或是等待時間過長，錯過了送貨時間，一整天的工作進度及收入就會受到影響，在「時間就是金錢」的第一優先順序下，商用車的維修就是要和時間賽跑，而且還要確保又快又好。也因此，唯有長時間投入的職人技師團隊，才能真正了解每一位商用車主的想法及車款的維修保養細節。

閱車無數 造就冠軍專業

擁有16年商車維修保養服務經驗的中華汽車技師長徐福龍，就曾經代表台灣參與日本三菱汽車第一屆世界盃服務技能競賽，更在來自世界各地26位國家代表隊同場競技之下，打敗呼聲最高的地主日本、一舉奪下冠軍寶座，除了展現台灣商用車技師深厚的技術底蘊，也能看出徐福龍對於商車維修的專業與執著。

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重視傳承 技師相互分享維修經驗

「台灣的產業特別豐富、地形和氣候也常常遇到各種難題，平常服務大量的商車客戶，要快又要好，每一位技師早已經身經百戰。」徐福龍說，每天面對這麼多車款的維修保養，其實每台車的狀況都不太一樣，除了長久累積的經驗外，技師之間也會透過通訊軟體來相互交流，不斷透過交流來傳承經驗。

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作為國內各大飯店、連鎖餐廳的食材供應商，明光食品有限公司陳振潭先生表示，自家公司一直以來都採用中華商用車，記得有一次車子在宜蘭拋錨，當時雪隧還沒開通，眼看技師下班時間已經到了，就要束手無策之時，他打了電話給徐福龍，沒想到隨後徐福龍就親自趕到宜蘭協助處理，那一種「打從心裡為你著想」的感覺，服務久了把客人當作朋友一樣對待，關心他們的車子也關心他們的生意，給人滿滿的信賴感。

維修達人座右銘 一輩子能做好一件事情就不簡單

類似這樣的商車維修的專業師傅，在中華汽車可說比比皆是。在中和維修廠服務超過25年的陳進財，給人一種嚴肅不苟言笑的職人形象，雖然不善言辭，但對於從事大半輩子的商用車維修工作，卻有著滿滿感情。

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他表示，商用車領域比較特別，例如中和當地有許多食品廠，多屬於冷凍車客戶，停車也需讓壓縮機持續運作，因此機油耗損的速度比其他產業更快速，這時候就更要注意引擎及機油的維護。

「人，一輩子能做好一件事情就不簡單了。」陳進財說，自己25年以來的最大目標，就是希望能幫客戶解決問題、讓他們每天用車都不用擔心，這份成就感就是他最大的驕傲。

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採用中華商用車超過20多年的暘益食品負責人陳振銘說，做食品業最重視的就是商譽，送貨絕對不能出現Delay情況，這些生財工具多半都是在下班後送去保養維修，隔天一早就要用車，絲毫都不能有差錯，和中華汽車配合了20多年，服務總是讓人滿意，也因此公司車不論買車、維修或保養，都是找中華汽車負責。

綜觀台灣商用車市場需求，絕對不是新車就絕對吃香，反而是長久以來建立的信賴感才是能夠安心交付的關鍵，尤其是在支撐後勤服務的保養維修達人們，更是商用車市場最寶貴的資產。

除了要做到例行保養又快又好外，商用車維修職人還要對客戶瞭如指掌，在有限時間內快速發現問題、解決問題，讓客戶如期使用到車子，重視的不能只有眼前的商車，還要仔細觀察客戶用車性質來調整細節，唯有數十年不懈怠的持續累積，才能做到讓客戶無後顧之憂的安心感及信賴感。