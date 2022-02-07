快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

積雪最深逾1公尺！北海道大雪 JR札幌站列車7日全面停駛

龍是你兄弟 台灣人壽最新廣告力挺年輕人

聯合報 / 記者張瑞傑 / 即時報導

充滿衝勁的你、還有經過社會洗煉的你，是否仍然在理想抱負與生活現實之間不斷探索、妥協、尋求自我實現的可能呢？台灣人壽號召曾打造好萊塢怪獸的動畫團隊加入，推出全新品牌形象動畫廣告，動畫中「台灣阿龍」及「怪獸」的互動讓人暖心感動！

影片中，「台灣阿龍」象徵著台灣人的親和善良，而「怪獸」則是備受檢視的夢想與衝勁。在進入社會後，充滿變動高壓的生活環境中，我們已經習慣隨時做好準備因應任何變動，承受任何打擊。每個年輕世代，都曾對夢想有過渴望與衝勁，但在夢想與保守拉扯下，最終選擇安穩與社會同化。而這些不被理解的目標與自信，漸漸隨著成長被遺忘了。

111圖：台灣人壽全新動畫以「龍是你兄弟」為主軸，勾勒出「曾經充滿抱負與滿腔熱血的你、初出茅廬如同怪獸般獨特的你」，在人群中總是難以被人了解，還好有「台灣阿龍」，靠友情支持重新找回自我價值。 圖／截自台灣人壽影音
111圖：台灣人壽全新動畫以「龍是你兄弟」為主軸，勾勒出「曾經充滿抱負與滿腔熱血的你、初出茅廬如同怪獸般獨特的你」，在人群中總是難以被人了解，還好有「台灣阿龍」，靠友情支持重新找回自我價值。 圖／截自台灣人壽影音

堅持目標 台灣人壽挺你走出自我價值

身處在這個世代，面對網路資訊爆炸與更多元化的就業環境，年輕世代除了承接上一世代的接棒壓力，更背負許多期待與社會規則，這世界早已不是「努力就能出頭天」的時代；阿龍在影片中默默支持怪獸，為牠撐腰，也默默送上OK繃替怪獸療傷，成為牠最忠實的夥伴。勾勒出面對挫折壓力時，需要懂你的夥伴一起找回熱情。

再強大的怪獸都需要朋友、需要理解，面對生活的種種挑戰，不能只有自己獨自面對，這時需要懂他們的伙伴，陪他們找到自己的精彩。 圖／截自台灣人壽影音
再強大的怪獸都需要朋友、需要理解，面對生活的種種挑戰，不能只有自己獨自面對，這時需要懂他們的伙伴，陪他們找到自己的精彩。 圖／截自台灣人壽影音

暗藏彩蛋 台灣價值讓世界看見

台灣人壽廣告影片除了以鼓勵年輕怪獸世代為概念出發外，在正片場景中暗藏彩蛋，包括中信盃黑豹旗象徵賽事扶植與青年圓夢；以及在疫情開始初期，以9人團隊搶先合成公克級瑞德西韋的國衛院，此外，成大資工AI團隊MedChex利用AI技術找出胸腔X-ray病灶，輔助改善醫護人員診斷流程。另有「Simple Kaffa」、「臺灣調香師潘雨晴」、「台灣數位外交協會」、「湛。Azure」、「鯨豚攝影師金磊」等團隊藏於影片中，闡述在地價值、堅持突破與青年斜槓，致敬並鼓勵身處逆境中奮戰的傑出臺灣年輕人，讓世界知道何謂台灣精神。

台灣人壽在每個不同年輕世代，都以阿龍站出來和大眾對話；除了過去以一首「快樂星期天」讓中生代家喻戶曉，今年更以全新3D擬真動畫重新詮釋這個世代的故事，在「龍是你兄弟」的主軸中，後續更將透過阿龍動態LINE貼圖、街頭塗鴉、康軒聯名童書等，讓台灣阿龍挺你到底、走入每個人生活中，天天陪伴在你身旁。

相關新聞

政院穩物價 急採六措施

物價在春節過後蠢蠢欲動，為先發「制漲」， 趕在年假結束前，行政院長蘇貞昌昨（6）日一口氣拍板六大平穩物價措施，自今日起至...

年節期間美股反彈+紅包行情 台股虎年開紅盤利多？

台股今日開紅盤，農曆年後行情如何走？法人表示，即使金牛年尾受欲預期美國聯準會（Fed）升息、地緣政治風險，以及疫情有擴散之虞衝擊，但展望金虎年，在春節前不確定因素消除後，休市期間國際無重大利空，且美股展開反彈，在紅包行情預期心理下，有助台股開紅盤量能增溫。

【財經展望周報】出口有望連19個月成長／1月CPI年增率估持續回落

近期國際變數頗多，聯準會「超鷹」態度、烏克蘭地緣政治緊張等，都可能影響外資動向，農曆年後外資是走還是留，是虎年股匯開紅盤能否走強的關鍵。 由於市場預期美聯準會（Fed）將提前升息，美債殖利率飆高，台股牛年封關日出現一波急殺走勢，指數失守18,000點、季線等重要關卡，外資、自營商、散戶均站在賣方。春節期間國際股市仍交易，財政部日前表示會持續關注美國升息和縮表政策、俄羅斯和烏克蘭地緣政治等國際局勢二大議題，以及對年後台股影響。若有必要，國安基金不排除在春節後開紅盤首日，評估召開臨時委員會。

年終入袋怎規劃？4大類資產看好 退休贏在起跑點

無論多或少，上班族應陸續領到年終獎金，拿到年終獎金，你會拿來做什麼？根據統計，前五大用途主要是：存起來、孝敬父母長輩、發紅包、投資理財及還貸款。年終獎金若未經規劃很容易就會不經意花掉，應該在到手後就立即進行分配，理財專家提醒，退休金的主要來源是自己的儲蓄，建議善用年終獎金實現短、中、長期目標，並儘早透過保險規劃啟動退休資產準備。...

憂疫情擴大 部分企業要求員工「快篩陰性」才開工

9天年假即將結束，部分企業要求員工必須先在家中自行快篩，得到陰性結果才可返回公司上班，就是擔憂年後疫情再度爆發，影響公司...

啟動5機制 中油：汽柴油價格不調整

台灣中油公司宣布，根據依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作及加碼春節穩定物價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。