龍是你兄弟 台灣人壽最新廣告力挺年輕人

充滿衝勁的你、還有經過社會洗煉的你，是否仍然在理想抱負與生活現實之間不斷探索、妥協、尋求自我實現的可能呢？台灣人壽號召曾打造好萊塢怪獸的動畫團隊加入，推出全新品牌形象動畫廣告，動畫中「台灣阿龍」及「怪獸」的互動讓人暖心感動！

影片中，「台灣阿龍」象徵著台灣人的親和善良，而「怪獸」則是備受檢視的夢想與衝勁。在進入社會後，充滿變動高壓的生活環境中，我們已經習慣隨時做好準備因應任何變動，承受任何打擊。每個年輕世代，都曾對夢想有過渴望與衝勁，但在夢想與保守拉扯下，最終選擇安穩與社會同化。而這些不被理解的目標與自信，漸漸隨著成長被遺忘了。

111圖：台灣人壽全新動畫以「龍是你兄弟」為主軸，勾勒出「曾經充滿抱負與滿腔熱血的你、初出茅廬如同怪獸般獨特的你」，在人群中總是難以被人了解，還好有「台灣阿龍」，靠友情支持重新找回自我價值。 圖／截自台灣人壽影音

堅持目標 台灣人壽挺你走出自我價值

身處在這個世代，面對網路資訊爆炸與更多元化的就業環境，年輕世代除了承接上一世代的接棒壓力，更背負許多期待與社會規則，這世界早已不是「努力就能出頭天」的時代；阿龍在影片中默默支持怪獸，為牠撐腰，也默默送上OK繃替怪獸療傷，成為牠最忠實的夥伴。勾勒出面對挫折壓力時，需要懂你的夥伴一起找回熱情。

再強大的怪獸都需要朋友、需要理解，面對生活的種種挑戰，不能只有自己獨自面對，這時需要懂他們的伙伴，陪他們找到自己的精彩。 圖／截自台灣人壽影音

暗藏彩蛋 台灣價值讓世界看見

台灣人壽廣告影片除了以鼓勵年輕怪獸世代為概念出發外，在正片場景中暗藏彩蛋，包括中信盃黑豹旗象徵賽事扶植與青年圓夢；以及在疫情開始初期，以9人團隊搶先合成公克級瑞德西韋的國衛院，此外，成大資工AI團隊MedChex利用AI技術找出胸腔X-ray病灶，輔助改善醫護人員診斷流程。另有「Simple Kaffa」、「臺灣調香師潘雨晴」、「台灣數位外交協會」、「湛。Azure」、「鯨豚攝影師金磊」等團隊藏於影片中，闡述在地價值、堅持突破與青年斜槓，致敬並鼓勵身處逆境中奮戰的傑出臺灣年輕人，讓世界知道何謂台灣精神。

台灣人壽在每個不同年輕世代，都以阿龍站出來和大眾對話；除了過去以一首「快樂星期天」讓中生代家喻戶曉，今年更以全新3D擬真動畫重新詮釋這個世代的故事，在「龍是你兄弟」的主軸中，後續更將透過阿龍動態LINE貼圖、街頭塗鴉、康軒聯名童書等，讓台灣阿龍挺你到底、走入每個人生活中，天天陪伴在你身旁。