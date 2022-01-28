宇紘藥品捐贈防護隔離衣 機場公司感謝企業共同抗疫

為強化國門第一線工作人員防疫裝備，宇紘藥品有限公司捐贈桃園機場拋棄式防水隔離衣3,100件，協助機場公司及相關單位守護執勤同仁的健康安全，機場公司今（28）日致贈感謝狀給該公司，感謝其協助提升機場防疫量能。這批物資將由機場公司妥善運用，儘速分送予最前線的工作同仁。

機場公司表示，自疫情爆發以來，桃園機場全力配合中央疫情指揮中心執行各項防疫措施，然而面對國際間病毒不斷變異，第一線作業人員挑戰與壓力日增。感謝宇紘等許多民間企業以實際行動捐贈防疫物資，共同為防疫工作努力，全民的支持與鼓勵，正是所有同仁的最大動力。機場公司將持續依據行政院、中央疫情指揮中心、交通部與桃園市等各級政府機關的指引與協助，以最高標準落實國門防疫，守護國人安全健康。

宇紘藥品有限公司總經理蘇祐德指出，面對嚴峻的疫情，感謝桃園機場邊境防疫人員，全力守住疫情防線，讓社會得以正常運作。為確保最前線同仁執勤時能有妥善的防護，宇紘藥品有限公司所致贈的拋棄式防水隔離衣，以高效能防水材質製成，提升防護強度，其拇指環袖口設計，更方便人員穿脫。希望藉由提供拋棄式防水隔離衣，強化最前線工作人員的防疫裝備，為國門防疫盡一份心力。

機場公司表示，本批拋棄式防水隔離衣將分送予機場最前線的工作同仁，可有效提升人員安全防護、降低染疫風險，對於桃園機場防疫能量將有明顯助益。