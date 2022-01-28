四大國營事業去年財報出爐 台電蟬聯營利王

國營事業四大公司2021年全年財報今（28）日全數出爐，油電糖水中僅剩台電、台糖全年有收益。台電因2021年燃料成本仍偏低，營收達6,368億元、全年獲利256億元，蟬聯國營事業營利王。中油則因為去年下半年天然氣價格大漲，卻因配合政策無法反映成本，全年累計虧損達434億元。

據台電最新財報，台電自編決算2021年全年獲利256億元。台電說明，去年獲利主因還是燃料成本，雖然去年國際燃料價格走高，但仔細分析，燃煤上半年仍然偏低，直到下半年才出現明顯漲勢，全年攤提下來漲勢趨緩。再加上台電燃煤採購採取長約，價格較國際價格反應慢，預計至少要等到2022年才會有較明顯影響。

另外，雖然中油去年因擋不住國際燃氣價格攀升，連續調漲電業用戶天然氣價，全年漲幅逼近四成。但台電表示，中油仍有一定程度控制燃氣漲勢，因此全年分配下，燃氣成本漲勢仍相對溫和可接受，但估計2022年將會面臨高氣價的壓力。

「油電兄弟」如往常幾家歡樂幾家愁，中油今年初自結2021年大虧434億元，連續第二年虧損。中油表示，受「亞鄰最低價」、去年上半年燃料油售價配合紓困提供用戶八折優惠、國內疫情爆發致汽油銷量銳減等因素，造成部分油價格無法合理反映成本。

天然氣更是雪上加霜，中油表示，去年天然氣現貨價格漲很兇，但中油配合政策指示幾乎全年凍漲，供氣成本也大幅上升，導致天然氣事業去年本身就虧了749億元。

而台糖去12月稅前淨利為12.3億元，去年累計獲利為37.5億元。台糖說明盈餘主因為資產營運業務，積極活化土地致租金及權利金增加。油品事業部享受到「高油價紅利」，去年獲利為1.5億元；休閒遊憩事業部則受到疫情影響國內旅遊風氣，虧損0.4億元。

台水去年上半年因負擔缺水期間的一二期稻作休耕補償費，以及疫情期間針對工業用水及商業用水的紓困措施，累計虧損逾13億元，去年全年虧損14.1億元。