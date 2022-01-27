疫情罩頂！去年GDP達6.28% 民間消費卻連2年負成長

主計總處今（27）日指出，去年第4季民間消費動能回穩，但仍不如預期，概估去(2021)年第4季民間消費成長率1.62%，較原預測值減少2個百分點；去年全年民間消費成長率亦因此轉為負0.45%；主計總處表示，這是自金融海嘯之後，民間消費再度出現連續二年負成長。

主計總處今日概估上修去年全年經濟成長率為6.28%，但受疫情衝擊，民間消費仍顯得欲振乏力。

主計總處專門委員吳佩璇表示，去年第4季國內疫情降溫，加上政府推出振興措施，實體通路人潮回流，民間消費動能逐漸回穩，第4季零售業及餐飲業營業額分別成長5.73%及4.22%，惟很多管制措施直至11月中才鬆綁，國人仍自律，台鐵、捷運及高鐵運量仍減逾一成，休閒娛樂消費亦顯疲弱，因此概估去年第4季國人在國內消費年增1.66%。

她進一步表示，國人在國內消費動能雖有回穩，並且較去年第2季、第3季之負成長，表現明顯轉佳；但又受到通膨影響，平減之後，實質成長率則仍處在低檔。

至於國人在國外之消費，吳佩璇說，各國邊境管制持續，去年第4季國人出國人次僅7.5萬人，較去年第3季的10.5萬人還要少，因此概估國人在國外消費支出負成長18.86%。

她表示，併計國人在國內消費及國人在國外之消費，概估去年第4季民間消費成長1.62%，較原預測3.62%，整整減少2個百分點。

主計總處去年11月預測去年全年民間消費仍能維持正成長0.07%，但受到國人在國內消費不如預期影響，主計總處昨日概估全年民間消費成長率，由正轉呈負成長0.45%，出現2020年、2021年連續2年負成長態勢。

吳佩璇說，這也是2010年以來，民間消費首度出現連續2年負成長。上次出現民間消費負成長是在金融海嘯期間，2008年負成長1.74%，2009年負成長0.04%。