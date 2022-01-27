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首份全球投資調查公布 僑委會委託中經院訂三大指標

經濟日報 / 記者劉秀珍/即時報導
僑委會27日舉行首份海外僑台商經營動向與投資環境調查報告發布會，出席僑台商與專家學者踴躍。前排右四為僑委會委員長童振源。記者劉秀珍/攝影
僑委會27日舉行首份海外僑台商經營動向與投資環境調查報告發布會，出席僑台商與專家學者踴躍。前排右四為僑委會委員長童振源。記者劉秀珍/攝影

台灣第一份「海外僑台商經營動向與投資環境調查」報告今(27)日公布，僑委會委託中經院蒐集橫跨六大洲1,617家僑台商的問卷調查後，依據製造業與服務業，擬定三大量化指數，藉以長期觀察全球僑台商的經營動態與營商環境，作為政府政策與企業界的策略布局參考。

調查結果顯示，製造業動能指數方面，歐洲、美洲僑台商的製造業景氣相對活絡，多數製造業僑台商經營動能處於擴張區，但非洲處於緊縮區間；僑台商也面臨沉重的原材料價格飆漲壓力，擴大產能不易。

我駐泰前代表童振源返台後執掌僑委會，有業者說「他把僑委會這個冷衙門做成了熱衙門」，美中爭霸也適時製造機會，讓海外僑台商受關注度提高，使原來在內閣部會裡聲量較弱的僑委會，因為蔡政府「走出去」的政策號召，重要程度大增。

僑委會的熱度，光是27日查報告發布會現場，就來了世界台商、華商總會代表，還有各路財經研究專家學者，會場座無虛席，氣氛熱鬧，就足以顯示童振源的面子和人緣之廣，安排手法也細緻。

童振源致詞時指出，他感謝中經院所長劉孟俊的研究團隊，也感謝1,617家接受問卷調查及21家接受訪談的僑台商。他列舉報告的五大特色：

一、史上第一本「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」，希望協助海外台商與國內企業掌握國際經濟發展風險與契機，進而擬訂適當的在地經營與投資策略，同時提供政府協助僑台商發展的政策參考與服務依據。

二、蒐集橫跨六大洲逾1,6家海外僑台商企業對各僑居地的經濟景氣、預期及投資環境的問卷調查，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%。另外訪談21位僑台商代表，更詳細了解僑台商經營實際狀況與政策建議。

三、制定量化指數：調查仿效國發會的採購經理人指數（PMI）編製方法，制定「僑台商經營動能指數(OC-BMI)」、「僑台商經營預期指數(OC-BEI)」、「僑台商營商環境指數（OC-DBI）」，以便長期量化觀察與理解全球僑台商的經營動態與營商環境。

四、調查報告與原始調查資料全公開：https://Survey.Taiwan-World.Net/，包括指數、洲別、國別、產業別、行業別、企業規模、組成指標、參考指標、項目類別。提供各界進行不同與橫跨變數的交叉分析。

五、今年上半年與下半年會再進行兩次調查：預計下半年及明年上半年公布結果，未來可進行時間序列的長期動態觀察與比較分析。

劉孟俊在簡報時強調，當前美中貿易戰與全球疫情延燒，全球經營環境變動對海外僑台商海外經營浮現挑戰與轉型契機。這是僑委會首度進行大規模海外僑台商經濟動向調查研究，委託中經院對全球僑台商透過線上問卷調查，掌握全球僑台商的營運動向與對當地經營環境評估，提供僑台商經營策略規劃參考。

他指出，在強化對海外僑台商服務效能上，主要結合僑台商的深入訪談，蒐集僑台商的意見與建議，進一步了解其運用外館與僑台商服務情況，並據以研提未來僑台商政策協助建議；此外，希望提供當地僑台商差異化精準服務，提升鏈結與台灣產業及科技優勢。

世界台商總會秘書長陳世修致詞時表示，雖然各項研究顯示對今年的經濟成長都表樂觀，但是美國已釋出準備縮表的訊息，對於全球的資金流向勢必造成影響，政府對於海外僑台商的貸款需求如何適時提供協助，值得提前因應。

久居智利20年的中南美洲總會長李訓銘說，很多人認為中南美是距離台灣最遙遠的地方，但是現在中南美國家已逐漸步入開發中國家，深具發展潛力，談到投資環境動向，當地僑台商一定是最好的諮詢對象。

僑委會27日發布第一份海外僑台商經營動向與投資環境調查報告。右四為僑委會委員長童振源，右二為報告負責人中經院一所所長劉孟俊。記者劉秀珍/攝影
僑委會27日發布第一份海外僑台商經營動向與投資環境調查報告。右四為僑委會委員長童振源，右二為報告負責人中經院一所所長劉孟俊。記者劉秀珍/攝影
中南美洲總會長李訓銘致詞時說，智利已與20年前大不同，當地僑台商可以提供一手的投資環境動向諮詢。記者劉秀珍/攝影
中南美洲總會長李訓銘致詞時說，智利已與20年前大不同，當地僑台商可以提供一手的投資環境動向諮詢。記者劉秀珍/攝影

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