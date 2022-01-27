影／不畏美股狂瀉 Fed主席鮑爾成大鷹派

美股三大指數近日狂瀉，投資人全聚焦在聯邦公開市場操作委員會(FOMC)釋出什麼樣的消息。出乎意料的是，美國聯準會(Fed)主席鮑爾在會後記者會直言：「如果條件許可，委員會考慮3月升息。」

聯邦公開市場操作委員會(FOMC)於台灣時間26、27日召開貨幣利率政策會議。鮑爾於會後記者會聲明，此次基準政策利率維持在0至0.25%不變，購債行動則會提前在「3月初」結束。鮑爾提到，美國勞動市場強勁，Fed已達成使命，同時鑒於美國通膨未止，鮑爾說：「經濟不再需要高度寬鬆的貨幣政策支持。」

鮑爾說明，新冠肺炎疫情帶來的混亂局勢，造成了通膨高漲，物價上揚的狀況已經蔓延到商品、服務，加上工資上揚，更加劇了通膨狀況。但他認為，通膨會在今年內下降。