景氣燈號「校正回歸」？ 國發會：國內景氣仍穩健成長

國發會今（27）日發布12月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為37分。國發會特別說明，去年11月回溯修正後的結果已經是連續二個月亮黃紅燈，揮別去年2月到10月的連九紅。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，「整體景氣還是相當好」。

國發會表示，去年12月景氣燈號九項構成項目燈號都維持不變，綜合判斷分數為37分，跟11月修正值37分持平。領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

吳明蕙指出，11月景氣對策信號綜合判斷分數與燈號修正，主要是因為工業生產指數變動率下滑，12月的工業生產指數變動率再從11月下修的10.9%續減至10.3%，工業生產指數已連續兩個月黃紅燈。

12月領先指標亦是微幅下滑，吳明蕙表示，僅較11月下降0.02%，且下滑幅只有一個月，因此不覺得對未來景氣盼對有任何影響。至於同時指標則已是連續五個月上升，較上月上升0.35%，累計增幅達1.64%。

吳明蕙表示，現在基本狀況還是不錯，無論生產面、出口面、信心面表現都很好，內需零售產業也是，確診數控制的也相當好，雖然有部分取消尾牙聚餐，但影響有限，雖然景氣燈號從原本的連十紅變成連九紅，但仍是在「很高原」的狀態，目前也看不出景氣有任何變化，還是很熱絡。

吳明蕙強調，「雖然兩個月變燈」，但其實景氣沒有太大變化，且還是要看長期趨勢，目前還是可以說景氣熱絡。至於2022年1月的景氣燈號和景氣對策信號綜合判斷分數，能否再度重新亮出代表景氣熱絡的紅燈？吳明蕙表示，整體展望是好的，且春節對內需來說是旺季，但由於1月工作天數減少，屆時也會排除春節效應。

國發會表示，景氣對策信號各燈號意義分別為，若對策信號亮出綠燈，表示當前景氣穩定、紅燈表示景氣熱絡、藍燈表示景氣低迷，至於代表景氣趨熱的黃紅燈跟代表景氣趨緩的黃藍燈二者都是注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。