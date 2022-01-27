快訊

路透：Fed收緊政策 是「趕緊撤離」美股的信號

林秉樞「八大罪行」僅認一罪 法院裁定續押並禁見

景氣燈號「校正回歸」？ 國發會：國內景氣仍穩健成長

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會今（27）日發布12月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為37分。國發會特別說明，去年11月回溯修正後的結果已經是連續二個月亮黃紅燈，揮別去年2月到10月的連九紅。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，「整體景氣還是相當好」。

國發會表示，去年12月景氣燈號九項構成項目燈號都維持不變，綜合判斷分數為37分，跟11月修正值37分持平。領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

吳明蕙指出，11月景氣對策信號綜合判斷分數與燈號修正，主要是因為工業生產指數變動率下滑，12月的工業生產指數變動率再從11月下修的10.9%續減至10.3%，工業生產指數已連續兩個月黃紅燈。

12月領先指標亦是微幅下滑，吳明蕙表示，僅較11月下降0.02%，且下滑幅只有一個月，因此不覺得對未來景氣盼對有任何影響。至於同時指標則已是連續五個月上升，較上月上升0.35%，累計增幅達1.64%。

吳明蕙表示，現在基本狀況還是不錯，無論生產面、出口面、信心面表現都很好，內需零售產業也是，確診數控制的也相當好，雖然有部分取消尾牙聚餐，但影響有限，雖然景氣燈號從原本的連十紅變成連九紅，但仍是在「很高原」的狀態，目前也看不出景氣有任何變化，還是很熱絡。

吳明蕙強調，「雖然兩個月變燈」，但其實景氣沒有太大變化，且還是要看長期趨勢，目前還是可以說景氣熱絡。至於2022年1月的景氣燈號和景氣對策信號綜合判斷分數，能否再度重新亮出代表景氣熱絡的紅燈？吳明蕙表示，整體展望是好的，且春節對內需來說是旺季，但由於1月工作天數減少，屆時也會排除春節效應。

國發會表示，景氣對策信號各燈號意義分別為，若對策信號亮出綠燈，表示當前景氣穩定、紅燈表示景氣熱絡、藍燈表示景氣低迷，至於代表景氣趨熱的黃紅燈跟代表景氣趨緩的黃藍燈二者都是注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。

景氣燈號 工業生產指數 吳明蕙

延伸閱讀

春節返鄉沒帶健保卡免驚 健保署開放例外就醫

北市部分夜市春節期間營業 不可邊走邊吃

勞動部公布移工春節加強防疫指引 雇主、仲介應落實TOCC

遠傳5G網路完成各縣市網路優化擴充 守護春節大小確幸

相關新聞

紅燈不見了！去年12月景氣燈號黃紅燈 連兩月黃紅燈

國發會今天發布110年12月景氣對策信號綜合判斷分數37分，燈號為黃紅燈，加上11月因為工業生產指數小幅修正，也回溯修正...

勞動部公布移工春節加強防疫指引 雇主、仲介應落實TOCC

國內COVID-19疫情延燒，加上農曆春節假期將至，各界嚴陣以待。勞動部針對移工休假外出、住宿及工作等防疫措施，訂定「移...

出口太旺 主計總處概估2021經濟成長率上修到6.28%

主計總處今天發布2021年第四季經濟成長率概估為4.88%，較去年11月大幅增加0.73個百分點，2021年全年經濟成長...

二○二二年經濟發展波動震盪 十大趨勢造成影響

邁入二○二二年，在疫情、通膨、供應鏈和貨幣政策的四大風險下，經濟會趨於正常化，但仍需注意波動、慎選投資標的，才能在動盪中獲利。而影響經濟的十大趨勢，也顯示我們將進入一個新常態，如何因應新的局勢有新的作為，成為決定勝敗的關鍵。

產能提升消費動能增！ 2021年經濟成長率上修為6.28%

主計總處今（27）日發布去(2021)年第4季經濟成長率概估為4.88%，去年全年經濟成長率概估為6.28%，較原6.0...

景氣燈號變燈！ 結束連十紅轉為景氣趨熱的黃紅燈

Omicron變異株快速擴散，景氣轉向？國發會今（27）日發布12月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。