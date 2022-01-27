紅燈沒了景氣轉向？ 國發會：今年經濟成長有二大挑戰

國發會今（27）日發布12月景氣概況，同時修正11月景氣燈號，連續兩個月亮黃紅燈，結束連九紅，難道景氣轉向？對此，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，今年國內經濟成長面臨二大挑戰，一是去年的高基期，二是全球經濟復甦動能遇到干擾因素。

吳明蕙指出，全球經濟動能的確有些讓人擔心，例如Omicron病毒、供應鏈瓶頸、物價，還有美國可能升息影響未來利率政策變化，以及地緣政治因素等，因此很多國際經濟預測機構已下修對美國、歐盟和中國大陸今年的經濟成長率。吳明蕙特別指出，中國大陸堅持清零，對中國大陸有很大影響。

吳明蕙表示，原本擔心去年下半年就會受到高基期因素影響，但出口太暢旺，並沒有發生，出口值連續八個月破兆元；12月同時指標連續五個月上升，累計增幅1.64%，反映的是當前景氣的確一直上揚，國內景氣仍維持成長。但，高基期因素就會是今年比較高的挑戰。

不過，吳明蕙表示，若因為高基期因素影響因此導致燈號改變，並沒有太大關係，因為綠燈就已經代表景氣平穩，黃紅燈還是熱絡，只是沒有過熱而已。