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出口太旺 主計總處概估2021經濟成長率上修到6.28%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天發布2021年第四季經濟成長率概估為4.88%，較去年11月大幅增加0.73個百分點，2021年全年經濟成長率概估也上修為6.28%。圖／取自主計處網站
主計總處今天發布2021年第四季經濟成長率概估為4.88%，較去年11月大幅增加0.73個百分點，2021年全年經濟成長率概估也上修為6.28%。圖／取自主計處網站

主計總處今天發布2021年第四季經濟成長率概估為4.88%，較去年11月大幅增加0.73個百分點，2021年全年經濟成長率概估也上修為6.28%，較原先的6.09%預測值上修0.19個百分點。主計總處表示，主要是國內產能持續提升，出口動能大幅增加，雖然民間消費成長不如預期，仍挹注經濟表現。

主計總處去年11月再度上修GDP，預測去年第四季GDP成長4.15%、上修0.14個百分點，去年全年GDP成長6.09%、上修0.21個百分點。

主計總處今天概估2021年第四季經濟成長率及全年經濟預測，2021年第四季上調為4.88％，較原本預測數4.15％增加0.73個百分點；併計前三季分別為第一季9.20％、第二季7.76％、第三季3.70％。2021年全年經濟成長率概估也上修為6.28％，較原預測數6.09％增加0.19個百分點。

主計總處表示，2021年第四季GDP上修主要來自全球經濟穩定復甦，創新科技應用與數位轉型需求延續，以及產品價格上漲，第四季出口值較預測值增加16億美元，較2020年同季增26.01％，帶動運輸服務輸出能量，雖然來台旅客人次續處低檔，併計商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸出成長11.92％，較預測數大幅增加1.57個百分點。

不過，國內消費方面，成長不如預期，原因是雖然去年疫情趨緩，但國人相對自律，台鐵、捷運及高鐵客運量仍減逾一成，休閒娛樂相關服務消費也直到去年11月才全面恢復，併計各項並剔除來臺旅客消費影響及物價因素後，概估第四季國人在國內消費成長1.66％。

國人國外消費因各國邊境防疫措施持續，出國人次續居低檔，概估國人在國外消費支出負成長18.86％。併計國人在國內及國外之消費，第四季民間消費成長1.62％，較預測數減少2.00個百分點。

經濟成長率 GDP 出口值

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