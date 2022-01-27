快訊

感染源不明！桃園確診女北市足跡曝光 曾搭捷運、赴西門町餐館

紅燈不見了！去年12月景氣燈號黃紅燈 連兩月黃紅燈

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

國發會今天發布110年12月景氣對策信號綜合判斷分數37分，燈號為黃紅燈，加上11月因為工業生產指數小幅修正，也回溯修正為黃紅燈，等於連兩個月變為黃紅燈。

國發會表示，37分是黃紅燈最高分，變燈並未改變景氣變化，目前還是高水平、景氣熱絡狀態；但全球經濟動能的確有些讓人擔心，例如Omicorn病毒、供應鐵瓶頸、物價及美國可能升息等，很多經濟預測機構已下修美國、中國大陸經濟成長率。

110年11月景氣對策信號判斷分數是38分，是紅燈下限，原本是連十紅，但回歸修正為37分，落入黃紅燈最高分，也就是11月就已變燈，終止連九紅。今天公布的12月對策信號也是37分，連兩個月黃紅燈。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，無論是黃紅燈或紅燈，因為長期曲線並沒有下滑，看不出景氣有變化，也就是景氣整體還是處於高原期，展望都是好的，無論是生產面、出口面及信心面都很好，

至於是否有高基期因素？吳明蕙表示，原本擔心去年下半年就會有高基期，但出口太暢旺，並沒有發生，出口值連續八個月破兆元；12月同時指標持續上升，連續五個月上升，累計增幅1.64%，反映的是當前景氣的確一直上揚，國內景氣仍維持成長。

吳明蕙表示，高基期因素今年就會是比較高的挑戰，即使因此導致燈號改變， 沒有太大關係，因為綠燈就已經代表景氣平穩，黃紅燈還是熱絡，只是沒有過熱而已。

對未來景氣，吳明蕙表示，國內經濟預測機構估今年經濟成長率比較高的是4.15%，目前看來仍非常好。不過比較擔心的是全球經濟動能最近不是這麼順暢，例如Omicorn病毒擴散、供應鏈危機及物價因素，美國可能升息影響未來利率政策變化，最主要是疫情不確定因素威脅，有些經濟預測機構已下修美國、中國大陸經濟成長率。

國發會表示，9項構成項目燈號皆維持不變。同時指標指數103.17，較上月上升0.35%，其中七個構成項目有三項上升，包括批發、零售及餐飲業營業額、非農業部門就業人數、實質海關出口值；四項較上月下滑，分別為：製造業銷售量指數、實質機械及電機設備進口值、工業生產指數、電力（企業）總用電量。

領先指標指數102.31，較上月微幅下降0.02%。四項下滑為外銷訂單動向指數、股價指數、實質貨幣總計數M1B、製造業營業氣候測驗點。

吳明蕙表示，領先指標之前已經連四個月上升，12月微幅下滑，但幅度非常小，主要是外銷訂單動態指數對未來狀況趨向保守，加上股價指數已經非常高，因為長期趨勢也變高，因此微幅下滑不會對未來景氣動向判斷產生改變。

景氣對策信號 吳明蕙 工業生產指數

延伸閱讀

台66線全面高架 公總拚2027年完工

美參議員：台灣比烏克蘭對美國更重要 應獲美國更多支援

前白宮國家安全顧問：台灣是「太平洋的塞子」 用來堵解放軍

美國發現灰毛長耳神秘生物「像郊狼卻跟狗狗一樣膽小」送DNA鑑定中

相關新聞

煉製事業部執行長徐漢遭羈押禁見 中油 ：即起停職

中油煉製事業部執行長徐漢收賄遭羈押，中油回應，徐漢即起停職，同時公司也會全力配合檢調及廉政署的調查，此外，也會重新清查徐...

二○二二年經濟發展波動震盪 十大趨勢造成影響

邁入二○二二年，在疫情、通膨、供應鏈和貨幣政策的四大風險下，經濟會趨於正常化，但仍需注意波動、慎選投資標的，才能在動盪中獲利。而影響經濟的十大趨勢，也顯示我們將進入一個新常態，如何因應新的局勢有新的作為，成為決定勝敗的關鍵。

紅燈不見了！去年12月景氣燈號黃紅燈 連兩月黃紅燈

國發會今天發布110年12月景氣對策信號綜合判斷分數37分，燈號為黃紅燈，加上11月因為工業生產指數小幅修正，也回溯修正...

產能提升消費動能增！ 2021年經濟成長率上修為6.28%

主計總處今（27）日發布去(2021)年第4季經濟成長率概估為4.88%，去年全年經濟成長率概估為6.28%，較原6.0...

景氣燈號變燈！ 結束連十紅轉為景氣趨熱的黃紅燈

Omicron變異株快速擴散，景氣轉向？國發會今（27）日發布12月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月減...

勞動部修法：夜班不分男女 雇主須供交通工具或交通費

大法官去年8月做出釋字第807號解釋，指勞基法第49條第1項限制女性勞工夜間工作違憲，立即失效。勞動部今預告勞基法相關修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。