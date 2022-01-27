紅燈不見了！去年12月景氣燈號黃紅燈 連兩月黃紅燈

國發會今天發布110年12月景氣對策信號綜合判斷分數37分，燈號為黃紅燈，加上11月因為工業生產指數小幅修正，也回溯修正為黃紅燈，等於連兩個月變為黃紅燈。

國發會表示，37分是黃紅燈最高分，變燈並未改變景氣變化，目前還是高水平、景氣熱絡狀態；但全球經濟動能的確有些讓人擔心，例如Omicorn病毒、供應鐵瓶頸、物價及美國可能升息等，很多經濟預測機構已下修美國、中國大陸經濟成長率。

110年11月景氣對策信號判斷分數是38分，是紅燈下限，原本是連十紅，但回歸修正為37分，落入黃紅燈最高分，也就是11月就已變燈，終止連九紅。今天公布的12月對策信號也是37分，連兩個月黃紅燈。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，無論是黃紅燈或紅燈，因為長期曲線並沒有下滑，看不出景氣有變化，也就是景氣整體還是處於高原期，展望都是好的，無論是生產面、出口面及信心面都很好，

至於是否有高基期因素？吳明蕙表示，原本擔心去年下半年就會有高基期，但出口太暢旺，並沒有發生，出口值連續八個月破兆元；12月同時指標持續上升，連續五個月上升，累計增幅1.64%，反映的是當前景氣的確一直上揚，國內景氣仍維持成長。

吳明蕙表示，高基期因素今年就會是比較高的挑戰，即使因此導致燈號改變， 沒有太大關係，因為綠燈就已經代表景氣平穩，黃紅燈還是熱絡，只是沒有過熱而已。

對未來景氣，吳明蕙表示，國內經濟預測機構估今年經濟成長率比較高的是4.15%，目前看來仍非常好。不過比較擔心的是全球經濟動能最近不是這麼順暢，例如Omicorn病毒擴散、供應鏈危機及物價因素，美國可能升息影響未來利率政策變化，最主要是疫情不確定因素威脅，有些經濟預測機構已下修美國、中國大陸經濟成長率。

國發會表示，9項構成項目燈號皆維持不變。同時指標指數103.17，較上月上升0.35%，其中七個構成項目有三項上升，包括批發、零售及餐飲業營業額、非農業部門就業人數、實質海關出口值；四項較上月下滑，分別為：製造業銷售量指數、實質機械及電機設備進口值、工業生產指數、電力（企業）總用電量。

領先指標指數102.31，較上月微幅下降0.02%。四項下滑為外銷訂單動向指數、股價指數、實質貨幣總計數M1B、製造業營業氣候測驗點。

吳明蕙表示，領先指標之前已經連四個月上升，12月微幅下滑，但幅度非常小，主要是外銷訂單動態指數對未來狀況趨向保守，加上股價指數已經非常高，因為長期趨勢也變高，因此微幅下滑不會對未來景氣動向判斷產生改變。