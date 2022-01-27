快訊

感染源不明！桃園確診女北市足跡曝光 曾搭捷運、赴西門町餐館

南港五筆鉅額交易 國揚進駐

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

南港輪胎（2101）在名譽董事長林學圃過世後，出現鉅額交易。包括去年12月27日、30日以及今年的1月6日、12日、14日合計五筆公告鉅額的配對交易轉讓，受託券商包含美好證券、華南永昌、第一金（2892）等，合計轉讓數量高達11萬4923張、總交易金額超過44億元。

五筆公告的鉅額交易、轉讓的張數已經佔南港總發行張數的13.8％，比例相當高，被視為大股東和特定人士的股權移轉，市場傳言的國揚（2505）進駐，至此大致獲得證實。

外界盛傳，林學圃的生前友人，包括現任行政院政務委員張景森及國揚集團總裁侯西峰將協助林學圃遺孀賴秋貴，三人並共同組成公司的決策小組。

市場人士指出，南港世界明珠的總銷金額高達千億元，目前住宅區銷售雖然占七成，但還有辦公樓層與商場，再加上預計2023年完工還有一段時間。在林學圃過世後，世界明珠後續的發展對南港是重大的考驗，獲利高但壓力也大，尋求資產與專業能力更高的對象合作，對南港而言，是比較穩當的作法。

引發市場聯想的來源是，南港在1月12日發布重大訊息，法人董事通知改派代表人，由黃銘祐出任詮曄投資的法人代表，接替在1月7日才公告離職的原南港輪胎總經理詹彩雲，正式進入南港董事會。

黃銘祐最早是會計師出身，過去國揚曾發生財務危機，當時黃銘祐就是簽證會計師之一；黃銘祐被外界視是侯西峰的人馬，隨著黃進入南港董事會更是加深了市場傳聞的可信度。

世界明珠 張景森

延伸閱讀

不只南川麵館！松山幼兒園老師足跡 還有南港素食店

含金量高！一表看10大都更案 專家：房價易創區段新高

價格蓋牌兩年的南港豪宅世界明珠突掀牌 地政局揭原因

南港救火隊不只侯西峰還有張景森 林學圃驟逝 旗下3大事業何去何從？

相關新聞

煉製事業部執行長徐漢遭羈押禁見 中油 ：即起停職

中油煉製事業部執行長徐漢收賄遭羈押，中油回應，徐漢即起停職，同時公司也會全力配合檢調及廉政署的調查，此外，也會重新清查徐...

二○二二年經濟發展波動震盪 十大趨勢造成影響

邁入二○二二年，在疫情、通膨、供應鏈和貨幣政策的四大風險下，經濟會趨於正常化，但仍需注意波動、慎選投資標的，才能在動盪中獲利。而影響經濟的十大趨勢，也顯示我們將進入一個新常態，如何因應新的局勢有新的作為，成為決定勝敗的關鍵。

景氣燈號變燈！ 結束連十紅轉為景氣趨熱的黃紅燈

Omicron變異株快速擴散，景氣轉向？國發會今（27）日發布12月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月減...

勞動部修法：夜班不分男女 雇主須供交通工具或交通費

大法官去年8月做出釋字第807號解釋，指勞基法第49條第1項限制女性勞工夜間工作違憲，立即失效。勞動部今預告勞基法相關修...

立院修法 智慧機械、5G投抵延長至2024年底

智慧機械、5G投資抵減陸續於去年、今年底到期，立院今三讀通過產業創新條例第10條之1修正案，將智機、5G投抵一同延長至2...

產能提升消費動能增！ 2021年經濟成長率上修為6.28%

主計總處今（27）日發布去(2021)年第4季經濟成長率概估為4.88%，去年全年經濟成長率概估為6.28%，較原6.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。