南港五筆鉅額交易 國揚進駐

南港輪胎（2101）在名譽董事長林學圃過世後，出現鉅額交易。包括去年12月27日、30日以及今年的1月6日、12日、14日合計五筆公告鉅額的配對交易轉讓，受託券商包含美好證券、華南永昌、第一金（2892）等，合計轉讓數量高達11萬4923張、總交易金額超過44億元。

五筆公告的鉅額交易、轉讓的張數已經佔南港總發行張數的13.8％，比例相當高，被視為大股東和特定人士的股權移轉，市場傳言的國揚（2505）進駐，至此大致獲得證實。

外界盛傳，林學圃的生前友人，包括現任行政院政務委員張景森及國揚集團總裁侯西峰將協助林學圃遺孀賴秋貴，三人並共同組成公司的決策小組。

市場人士指出，南港世界明珠的總銷金額高達千億元，目前住宅區銷售雖然占七成，但還有辦公樓層與商場，再加上預計2023年完工還有一段時間。在林學圃過世後，世界明珠後續的發展對南港是重大的考驗，獲利高但壓力也大，尋求資產與專業能力更高的對象合作，對南港而言，是比較穩當的作法。

引發市場聯想的來源是，南港在1月12日發布重大訊息，法人董事通知改派代表人，由黃銘祐出任詮曄投資的法人代表，接替在1月7日才公告離職的原南港輪胎總經理詹彩雲，正式進入南港董事會。

黃銘祐最早是會計師出身，過去國揚曾發生財務危機，當時黃銘祐就是簽證會計師之一；黃銘祐被外界視是侯西峰的人馬，隨著黃進入南港董事會更是加深了市場傳聞的可信度。