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產創條例三讀 智機、5G投抵延長三年至2024年底

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

立法院今（27）日三讀通過「產業創新條例」第10條之1修正草案，延長智慧機械及第五代行動通訊（5G）系統投資抵減適用年限三年，至2024年12月31日，並自今（2022）年1月1日起至2024年12月31日止新增資安投資抵減優惠。

據指出，產業創新條例的智慧機械及5G投資抵減租稅優惠，相繼於去年底、今年底落日，產業界希望能延長期限。立法院經濟、財政兩委員會去年12月初審通過產創條例第10-1條條文修正草案，但因朝野未能就延長時限、納入投資抵減範圍項目達成共識，因此全案保留送協商。

其後朝野黨團在協商時達成共識，採用行政院版條文，立法院會今日處理時，在場立委對協商通過條文並未表達異議，有些立委還認為僅延長三年太短，但財政部認為應維護財政紀律與稅制公平，延長三年較妥適。因此，三讀修正通過將投資抵減延長三年至2024年底。

經濟部表示，疫情改變全球產業營運模式，推升智慧應用及資安防護需求，本次租稅減免延長至2024年，有助於國內中小企業減輕其轉型成本，預計將帶動新一波投資動能，並提供三大投資方案投資廠商後續三年擴廠投資的政策支援。

另台灣已邁入5G世代，國內5G開放網路架構(O-RAN)技術仍在發展階段，配合後續專網專頻及第二階段商用頻譜陸續釋出，產創條例修正通過，將有助於台灣發展5G產業供應鏈，擴大更多元的產業導入5G，創造多元垂直領域應用發展。

此外，為加速各產業投資資安防護，提升台灣整體產業在全球供應鏈之信賴程度，新增2022年至2024年納入資安租稅獎勵，期於短期內提升國家整體資安防護能力，形成資安聯防體系之效，並促使資安產業投入創新研發，增加國內資安廠商在台試煉場域，使台灣資安產業蓬勃發展。

而立法院臨時會進入倒數階段，立法院朝野黨團今日協商獲致共識，明日完成民國111年度中央政府總預算（公務預算部分）三讀。

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