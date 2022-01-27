勞動部修法：夜班不分男女 雇主須供交通工具或交通費

大法官去年8月做出釋字第807號解釋，指勞基法第49條第1項限制女性勞工夜間工作違憲，立即失效。勞動部今預告勞基法相關修正條文，規定勞工從事夜間工作，不分性別同受保障，且在無大眾運輸工具時，雇主仍應提供協助，除提供交通工具或宿舍外，增訂交通費的選項。此外，修正條文也放寬讓有意願從事夜間工作的哺乳期女工，在分娩後6個月以上、未滿2年期間經醫師評估後，就可在夜間時段工作。

原本勞基法第49條第1項規定，雇主不得要求女性勞工在晚上10點到隔日凌晨6點之間工作，但如果經工會或勞資會議同意，且雇主提供必要安全衛生設施，以及在無大眾運輸工具可搭乘時，提供交通工具或安排宿舍，女性勞工就不受夜間工作的限制。

但司法院釋字807號指出，以性別作為能否從事夜間工作的標準，形成不利女性的差別待遇，此外，女工是否適合從事夜間工作，有個人意願及條件上的個別差異，未必適合由工會或勞資會議代表所有女工做決定，因此認定勞基法第49條第1項違反憲法保障性別平等的意旨，且該條文即刻失效。

為了完備夜間工作保障，勞動部今預告勞基法部分條文修正草案。勞動部條平司長黃維琛表示，勞動部召開多場研商會議，邀集勞資、及性別團體討論，在符合大法官解釋意旨的前提下，秉持性別平等原則，兼顧個別勞工需求及事業單位職場設施現況，並賦予工會、勞資會議一定角色，提出修正條文。

他首先強調，勞工從事夜間工作，不分性別同受保障，且明定雇主使勞工於夜間工作，應符合職業安全衛生有關法令。再者，考量個別勞工不同需求，如果雇主要求勞工從事夜間工作，在無大眾運輸工具時，雇主仍應負擔協助義務，除提供交通工具或宿舍外，這次修法也增訂了交通費的選項。

黃維琛提及，假設雇主原本就已經提供女工夜間工作的協助措施，未來新法上路後，不分性別的保障都應一致，假設男女有別，就涉及違反性別工作平等法，可處30萬元至150萬元。

為了因應大法官解釋拿掉工會同意權，黃維琛表示，這次也新增訂第52條-1，要求雇主應於提供協助前，通知工會或勞資會議勞方代表，勞方接獲通知後，可提出與雇主協商或提交勞資會議討論，雇主不得拒絕，假設雇主未盡通知義務或拒絕協商，就開罰2萬元以上、100萬元以下。

對於雇主不得使妊娠或哺乳期間的女工在夜間工作，黃維琛說，為了尊重女性勞工的個人意願，勞動部參考國外立法及性別工作平等法規定，修改勞基法第49條，放寬讓有意願從事夜間工作的哺乳期間女工，在分娩後6個月以上、未滿2年期間，只要經勞工健康服務醫師、職業醫學科、婦產科或兒科專科醫師評估，就可在夜間時段工作。

黃維琛說，修正草案預告期至2月17日止，勞動部預計在2月底、3月初將草案版本送入行政院，最快可望在下個會期送入立法院審查。