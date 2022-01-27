快訊

「油人楷模」涉收賄 中油高層辦公室搜出2700萬現金

蔣經國紙條賜名蔣萬安 一個孝字揭蔣孝嚴身世之謎

1月消費者信心指數回升 物價水準指標逾12年新低

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

中央大學台經中心今（27）日發布1月消費者信心指數（CCI）為73.67，較上月小幅回升0.65，結束連續五個月走跌。但，下降幅度最多的「未來半年國內物價水準」，則是再降2.05來到32.1，是12年5個月以來新低，顯見民眾對物價上漲壓力不小，且對通膨擔心也持續上升。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，1月「未來半年國內物價水準」指數再降2.05，屬於顯著變動，主要是因為去年4月以來躉售物價指數（WPI）升幅明顯，至去年底已達14%，且消費者物價指數（CPI）年增率也是居高不下，他認為這不僅是延續去年物價上漲狀況，也反應農曆春節前包括計程車、美髮店等服務業的漲價效應，以及連二週油價上漲影響所致。

此外，民眾對「未來半年家庭經濟狀況」信心也繼續下降，是此次下降幅度第二的指標，調查結果77.6，較上月調查結果下降1.75，一般認為，物價上漲增加家庭支出，因此導致國人對家庭經濟狀況也出現憂慮。

不過，值得注意的是，過去「未來半年家庭經濟狀況」和「未來半年國內經濟景氣」指數多半是同步上升或下跌，但這次「未來半年國內經濟景氣」卻是升幅第二的指標，1月調查結果為89.9，創下2020年3月以來新高，但「未來半年家庭經濟狀況」卻呈現下降，是比較少見情形。

吳大任解讀，主要是「年終獎金效應」影響，國內經濟景氣佳，部分行業發放的年終獎金令人稱羨，民眾看好未來半年國內經濟。

至於此次上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，1月調查結果為126.6，較上月上升4.55，創下歷史新高紀錄。且中央大學台經中心與台灣房屋合作編列另外一條針對房地產的指標「購買房地產時機」，1月調查結果為123.15，不只月增0.95點，也同創歷史新高，顯示房市景氣未減。

吳大任分析，民眾普遍預期房價續漲，推升指標創下歷史新高。不過，吳大任認為，美國聯準會（Fed）最快3月升息，預期央行也會跟進，可望抑制房市熱度。只是，多數民眾仍預期，現在不買，將來會更貴。

整體來說，今年1月消費者信心指數（CCI）調查六項分項指標，三項指標上升分別是國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財；三項指標下降則為物價水準、家庭經濟狀況、就業機會。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

消費者物價指數 景氣 中央大學

延伸閱讀

民眾看漲房價想趁早買 1月購買耐久財指標衝新高

育嬰留職停薪員工年終獎金如何發？北市勞動局這樣說

年終獎金理財 優選四類

沒有領到年終該跟家人說嗎？上班族打算用這招處理

相關新聞

不只有綠色債券！滙豐台灣宣布承作首筆綠色定期存款

滙豐（台灣）銀行今（27）日宣布，完成該行首筆針對企業客戶的綠色定期存款，該筆存款由國內大型上市公司承作，存款企業的盈餘...

育嬰留職停薪員工年終獎金如何發？北市勞動局這樣說

年節將近，多數事業單位已開始陸續發放年終獎金，台北市勞動局長陳信瑜表示，若員工正在育嬰留職停薪期間，依性別工作平等法第2...

一月消費者信心指數止跌 民眾擔心通膨壓力走升

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布一月消費者信心指數(CCI)調查總數為73.67點，連續五個月走跌後，首次回升，較上...

保全一句「有點想認識」 她開戶遭行員洩個資！「觸犯天條」2人下場曝光

職業倫理在哪裡？新北市板橋區某間銀行遭爆出，行員私自提供客戶的個資給保全，藉此讓對方有機會搭訕，事件曝光後引發眾怒，也驚動銀行高層，主管不僅親自致電給受害者道歉，更針對「觸犯天條」的行員與保全2人祭出嚴厲裁罰。

渣打：估美今年升息3碼 多元配置對抗通膨

美國聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC) 於1月26日(台灣時間周四凌晨)公布最新貨幣政策聲明，明確表示將在3月初結束量...

【年後轉職潮啟動／下】遇最大缺工潮 4行業錢景佳 不必死守「先求有再求好」

年後轉職潮啟動，今年想要年後換工作，以及企業開出的職缺都是創新高。此時找工作到底是要「求有」？還是「求好」？專家說，多數雇主還是期待員工可以馬上上手，如果是工作經驗不多的職場新鮮人，建議找工作還是先以累積工作經驗為先；如果是職場老鳥，除非有人挖角才辭職，並考慮職場難免有的年齡歧視，不宜貿然辭工作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。