1月消費者信心指數回升 物價水準指標逾12年新低

中央大學台經中心今（27）日發布1月消費者信心指數（CCI）為73.67，較上月小幅回升0.65，結束連續五個月走跌。但，下降幅度最多的「未來半年國內物價水準」，則是再降2.05來到32.1，是12年5個月以來新低，顯見民眾對物價上漲壓力不小，且對通膨擔心也持續上升。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，1月「未來半年國內物價水準」指數再降2.05，屬於顯著變動，主要是因為去年4月以來躉售物價指數（WPI）升幅明顯，至去年底已達14%，且消費者物價指數（CPI）年增率也是居高不下，他認為這不僅是延續去年物價上漲狀況，也反應農曆春節前包括計程車、美髮店等服務業的漲價效應，以及連二週油價上漲影響所致。

此外，民眾對「未來半年家庭經濟狀況」信心也繼續下降，是此次下降幅度第二的指標，調查結果77.6，較上月調查結果下降1.75，一般認為，物價上漲增加家庭支出，因此導致國人對家庭經濟狀況也出現憂慮。

不過，值得注意的是，過去「未來半年家庭經濟狀況」和「未來半年國內經濟景氣」指數多半是同步上升或下跌，但這次「未來半年國內經濟景氣」卻是升幅第二的指標，1月調查結果為89.9，創下2020年3月以來新高，但「未來半年家庭經濟狀況」卻呈現下降，是比較少見情形。

吳大任解讀，主要是「年終獎金效應」影響，國內經濟景氣佳，部分行業發放的年終獎金令人稱羨，民眾看好未來半年國內經濟。

至於此次上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，1月調查結果為126.6，較上月上升4.55，創下歷史新高紀錄。且中央大學台經中心與台灣房屋合作編列另外一條針對房地產的指標「購買房地產時機」，1月調查結果為123.15，不只月增0.95點，也同創歷史新高，顯示房市景氣未減。

吳大任分析，民眾普遍預期房價續漲，推升指標創下歷史新高。不過，吳大任認為，美國聯準會（Fed）最快3月升息，預期央行也會跟進，可望抑制房市熱度。只是，多數民眾仍預期，現在不買，將來會更貴。

整體來說，今年1月消費者信心指數（CCI）調查六項分項指標，三項指標上升分別是國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財；三項指標下降則為物價水準、家庭經濟狀況、就業機會。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。