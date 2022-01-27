不只有綠色債券！滙豐台灣宣布承作首筆綠色定期存款

滙豐（台灣）銀行今（27）日宣布，完成該行首筆針對企業客戶的綠色定期存款，該筆存款由國內大型上市公司承作，存款企業的盈餘資金將以貸款的形式為綠色業務和項目提供融資。

滙豐台灣指出，這些項目必須擁有明確的綠色用途和目的，並依據滙豐集團的綠色債券框架，以及獲業界普遍認可的貸款市場協會(LMA)綠色貸款原則，經由最嚴格的標準確保「綠色」資金完全投入到「綠色」投資中。此外，資誠聯合會計師事務所將作為第三方機構監督滙豐集團的永續投資架構，而滙豐台灣將定期提供資金使用報告以確認款項用作綠色之途。

滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直說明：「越來越多的企業瞭解到友善環境和永續發展的重要性，並希望將其投資組合導向對環境或社會有正面影響的金融解决方案，因此各類綠色創新金融產品不斷興起，提供企業一個重新審視融資業務的機會。綠色存款是現金管理類創新産品的其中一項，其目的在將存款端和貸款端兩方的需求進行匹配，一方面可以為企業提供便捷的方式參與綠色金融，另一方面也爲有融資需求的綠色項目提供更多市場化資金。」

他強調，現今永續性發展不再是降低傷害，而是做得更多；推動綠色金融既是銀行應盡的社會責任，同時也為企業帶來新的綠色機遇，很多企業都希望能有更多機會參與其中。而綠色存款的運作形式與一般存款無異，其優點為穩定的本金及可以預測的回報，適合於傾向利用現金投資在環境項目而非證券市場的企業客戶，綠色存款更有其實質意義，除了能夠協助企業將永續元素融入現金管理業務中，更可進一步讓企業在低碳經濟轉型中達到更佳的ESG表現。

滙豐台灣指出，全球趨勢下，近年興起的綠色存款多集中在歐美等成熟市場，滙豐將台灣這樣的新興市場納入其中對本地的企業客戶非常有幫助。日後該綠色存款服務將提供給持續邁向ESG目標的各產業客戶，企業能夠以新台幣、美元等多種幣別存放，而存入的資金將用於綠色經濟以及對環境有益的項目，包括再生能源、能源效率、高效能建築、永續廢物管理、永續土地使用、綠色運輸、基礎設施綠色升級、水資源管理、生物多樣性等，確保真正為綠色項目和業務挹注資金。

滙豐集團已在全球各市場推行企業綠色存款服務，包括英國、美國、加拿大、中國、印度、新加坡、泰國、越南、香港、阿拉伯聯合大公國等，綠色存款總金額已超過12億美元。滙豐集團視永續發展為核心價值和業務發展的重要支柱，致力透過三大方向達到永續目標，包括成為淨零銀行、支持客戶低碳轉型以及引領下一代的氣候解決方案，滙豐集團同時在2020年推出了Business Plan For The Planet計畫，這是一項全球性的活動，用於進一步提高企業對淨零經濟重要性的認識，並展示滙豐集團如何協助增進企業的理解、能力和資源，以與企業共創綠色發展未來。