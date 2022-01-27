渣打：估美今年升息3碼 多元配置對抗通膨

美國聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC) 於1月26日(台灣時間周四凌晨)公布最新貨幣政策聲明，明確表示將在3月初結束量化寬鬆購債計畫，並暗示最快在3月啟動升息，政策態度偏鷹派符合預期。渣打銀行財富管理團隊認為，聯準會將在3月結束購債並首次升息，並預估今年內可能升息3碼，多元配置黃金、商品和房地產類資產以及必需消費品和醫療保健等防禦型類股，相對具有通膨保護效果，不過以6-12個月角度來看，依舊偏好美國科技股，預估強勁的結構性盈餘成長將有機會支持股價表現。

渣打指出，此次聯準會會議明確表示將在3月初結束量化寬鬆購債計畫，並暗示最快在3月啟動升息。同時，另一項市場關心的縮減資產負債表議題部分，聯準會決策官員強調縮表原則會依據經濟狀況以可預期的方式執行，不過目前尚未確定具體的日期、執行速度與預估資產負債表最終規模。

整體而言，這份聲明雖略顯鷹派但仍符合市場原先預期；聯準會主席鮑爾會後記者會上表示，美國物價高漲仍是因疫情導致供應鏈混亂的干擾，他預計今年通膨將會下降，也提到做好3月升息的準備，顯示聯準會快馬加鞭急欲控制通膨預期的立場，美國各天期公債殖利率聞訊上漲，美股漲幅收斂，美元維持小幅升勢，VIX 恐慌指數下滑。

市場已提前反應聯準會大幅升息情境

目前聯邦基金期貨市場預計聯準會今年升息4到5碼，渣打銀行財富管理團隊認為聯準會在3月結束購債後可能進行首次升息，並預估今年內可能有3碼的升息步伐，政策常態化彰顯的是聯準會對於經濟復甦的信心，未來6-12個月內，估計聯準會的政策利率不至於會提高到會威脅風險資產牛市的水準。

渣打銀分析，美國聯準會緊縮幅度超過目前市場定價的可能性不高，主要的理由如下：

(1) 未來幾個季度經濟成長將放緩（但仍高於疫情前的長期趨勢），原因是美國面臨財政懸崖、強勢美元和中國經濟放緩。去年12月份零售銷售不及預期，且領先指標採購經理人指數見頂，這些都是早期徵兆，預期今年美國經濟動能前高後低，可能使得聯準會在下半年調整緊縮政策節奏。

(2) 美國公債殖利率曲線變平，顯示市場開始擔心聯準會過度緊縮會損及經濟成長。未來幾個月的某些時刻，聯準會可能會需要略微緩和鷹派論調。

(3) 通膨見頂：隨著經濟成長和消費需求放緩，預計企業正在進行的補庫存活動和資本支出將提振供給面和生產力，這將控制商品價格通膨。此外，疫苗接種更加普及以及新冠特效藥問世預期將令更多人重返工作崗位，緩解薪資上漲壓力。雖然短期內公債殖利率上升，但市場定價反映的長期通膨預期仍處於區間波動並未大幅走高。

(4) 預期鴿派成員加入聯準會：拜登總統提名的3名即將加入聯準會7人理事會的成員，會使得聯準會理事會更加鴿派，從而在處理通膨預期之際，仍關注支持經濟成長。

股優於債仍是市場共識 多元分散 配置抗通膨資產

渣打銀行財富管理團隊分析，由於大多數地區經濟成長動能將高於疫情之前的長期趨勢，從而支援企業盈餘成長動能。這和過去幾輪周期類似，過去盈餘成長預期推升股票評價面，從而驅動初期的復甦型反彈，之後實際盈餘成長兌現，令多頭格局延續。

此外，從歷史經驗來看，聯準會在升息周期內的第一次升息不會妨礙股票表現，聯準會之所以會開啟升息周期，是因為經濟狀況良好；預估美國今年發生衰退的機率不高，現階段經濟成長動能只不過是從超乎尋常的高水準放慢腳步，同時政策環境仍然十分寬鬆，像是傳統上觀察景氣健康狀況訊息的美國公債殖利率曲線並沒有出現代表經濟衰退的倒掛狀態。

2009年以來，標普500指數出現了6次幅度超過10%以上的拉回整理。回頭來看，在這6次回檔中，最佳的投資決策是保持投資或逢低買入。股市修正5%左右的幅度較小的拉回整理更為常見。2020年3月以來，股票表現異常穩定，但2022年進一步回歸常態的過程中，預計股市進一步的上漲會伴隨著更大的波動。

歷史數據顯示，風險性資產（股票和高收益債券）在通膨走低或適度（3%上下）的環境中，通常表現出色，因為通膨走低或適度通常伴隨著全球經濟的階段性復甦。不過，通膨攀升或特別高（大於3%）的環境中，資產市場表現往往好壞不一。

對於那些預計通膨會持續走高的投資者，可考慮多元配置黃金、商品和房地產類資產，以獲得通膨保護；類股方面，必需消費品和醫療保健等防禦型類股，在高通膨情形下，表現往往好於週期性類股，殖利率上升不利於股票評價面，尤其是像科技股這樣的高本益比股票，不過企業盈餘成長會是驅動科技股表現的終極因素。因此，以6-12個月的角度來看，依舊偏好美國科技股，預估強勁的結構性盈餘成長將支持股價表現；此外，持續關注相關風險並保持投資也是在通膨環境下保護資產購買能力最有效的方法之一。