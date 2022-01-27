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工研院複雜流體製程監測系統 助味精製程良率提升

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
工研院開發全球首創「複雜流體製程監測系統」，以大數據與人工視覺管控味精結晶生成狀態，大幅提升製程良率，不僅協助傳統產業邁入智慧製造，更為民眾帶來高品質及高產量的食品。工研院／提供
工研院開發全球首創「複雜流體製程監測系統」，以大數據與人工視覺管控味精結晶生成狀態，大幅提升製程良率，不僅協助傳統產業邁入智慧製造，更為民眾帶來高品質及高產量的食品。工研院／提供

民以食為天，味精則是佳餚中的點睛角色，傳統味精在製作時需大量仰賴老師傅的經驗進行晶粒結晶監測，為協助台灣食品產業智慧升級，經濟部技術處以科技專案支持工研院開發全球首創「複雜流體製程監測系統」，以機器視覺技術結合大數據分析輔助人工辨識結晶生成狀態，可大幅提升結晶製程良率，目前已與食品大廠合作驗證，為民眾帶來更高品質及高產量的食品，未來也預計將技術導入製藥、化工等產業，帶動多元創新應用商機。

經濟部技術處表示，隨著疫情席捲全球，改變了各個產業的營運模式，也加速工業4.0的發展，智慧製造已成為現代產業競爭利基，經濟部技術處積極布局AI人工智慧、自動化、物聯網等技術開發，透過數位化幫助產業提升設備製程效率與產品良率，以科技加速智慧工廠的發展，強化企業數位升級的關鍵力。目前電子、機械、水五金等產業已廣泛導入智慧製造等相關應用，並獲得相當好成果。傳統食品化工多為高鹽、高溫的製程，對量檢測電子儀器設備是一大挑戰，為協助傳統產業邁入智慧製造，因此，量身打造檢測技術，克服傳統食品化工的環境挑戰，並傳承老師傅的豐富經驗，以科技及AI人工智慧協助產業轉型，達到智慧製造的目標。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，工研院擁有厚實的材料研發能力，透過整合材料分析與檢測系統，發展創新的複雜流體製程監測系統，有別於傳統自動光學檢測只能針對固定形狀辨識，工研院開發的智能檢測技術，以特殊設計的影像感測器，結合專為流體等複雜影像設計的演算法，成功完成廠商量產味精反應槽線上監測系統驗證，協助人員將視覺感知經驗轉換為可量化的數值，建立一致性的食品製程判讀標準，並可長時間監測讀取訊號，未來將導入AI數位專家製程控制系統，協助廠商達到全廠自動化生產目標。

面對全球化及疫後帶來的科技浪潮，數位轉型儼然成為全球企業追逐的目標，工研院積極擘畫「2030技術策略與藍圖」，投入「永續環境」的應用領域，藉由智能化技術發展，協助業者建立數位化能力，促使產業朝向更環保的生產模式，提供企業轉型升級創新解方。

工研院 經濟部

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