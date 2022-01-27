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慧榮科技去年營收、EPS創歷史新高 首季續看成長

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技公布2021年第4季及去年財報，其中，去年全年營收達9.22億美元，全年每單位稀釋之美國存託憑證盈餘6.21美元（約新台幣172元），全年營收及EPS均創下歷史新高。

慧榮去年第4季營收2.64億美元，達到預期的高標，較上一季營收成長4%，與前一年同期相比大幅成長84%。第4季毛利率達49.9%，稅後淨利6,754萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.9美元(約新台幣53元)。

以全年來看，慧榮科技去年全年營收達9.22億美元，年成長率高達71%，稅後淨利2.19億美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘6.21美元（約新台幣172元）。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，2021全年的營收成長受限於供貨短缺，包括第4季。我們在有限的晶圓片供貨情況下，不斷優化產品結構並調整供貨分配來創造更大的價值，終於締造了全年的佳績，連續四季營收成長和EPS創下新高。

展望2022年，苟嘉章預期，今年慧榮科技仍將有另一波亮眼的成長，主要成長動能來自SSD控制晶片營收。苟嘉章表示，PCIe Gen 4在未來幾年仍是PC市場的主流規格，以目前我們在PC OEM市場不斷擴增的新案量來看，預期今年底到明年初，我們的PCIe Gen 4 SSD控制晶片將取得整個PC OEM市場一半的佔有率。另一個重要的成長原因來自eMMC/UFS控制晶片在智慧型手機、車用和IoT/智慧型裝置應用市場的成長。同時，我們新一代企業級SSD控制晶片也即將問世，將有助於奠定未來成長的根基。

慧榮並預估今年第1季營收將介於2.25億至2.38億美元之間，與去年同期相比成長23%～30%，毛利率介於49.5%至51.5%之間。2022年全年營收將介於11.1億至12億美元之間，年營收成長率將成長20%～30%，毛利率介於49%至51%之間。

營收 控制晶片

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