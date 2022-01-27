育嬰留職停薪員工年終獎金如何發？北市勞動局這樣說

年節將近，多數事業單位已開始陸續發放年終獎金，台北市勞動局長陳信瑜表示，若員工正在育嬰留職停薪期間，依性別工作平等法第21條規定，雇主不可以視為缺勤而影響他的全勤獎金、考績或有其他不利的處分，甚至影響年終獎金的給予。

陳信瑜說，依勞動部相關函釋，法律雖無規定年終獎金的相關發放要件，勞雇雙方可自行以契約或工作規則等方式約定，但不可以針對申請育嬰留職停薪之員工另為不利處分；若員工於育嬰留職停薪前已符合年終獎金之領取要件，就算約定發放年終獎金之日期在育嬰留職停薪期間，雇主也要依約定發給。另外員工於育嬰留職停薪期間雖無出勤，但雇主仍可按其年度出勤狀況依比例發給年終獎金。

陳信瑜提醒雇主要注意，若以「員工請育嬰留職停薪」為由，不依約定方式發放年終獎金，恐涉違反性別工作平等法第21條之規定，若經認定屬實，依法可處2萬到30萬元之罰鍰，不可不慎。