一月消費者信心指數止跌 民眾擔心通膨壓力走升

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布一月消費者信心指數(CCI)調查總數為73.67點，連續五個月走跌後，首次回升，較上月小幅回升0.65點，但下降幅度最多的是「未來半年國內物價水準」，調查結果再降2.05點到32.1點，創以來新低，可見民眾對通膨擔心持續上升。

影響所及，民眾對未來半年家庭經濟狀況也繼續下降。另外，疫情再起，打擊民眾對就業市場信心，對未來半年就業機會信心指數也下降。

今年一月消費者信心指數(CCI)調查總數73.67點，較去年十二月小升0.65點。六項分項指標，三項指標上升分別是國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財；三項指標下降則為物價水準、家庭經濟狀況、就業機會。

受到消費者物價指數（CPI）不斷上揚，各行各業陸續漲價影響，國人對「未來半年國內物價水準」信心持續下降，調查結果持續探底到32.1點，是下降幅度最多的指標，較上月調查再降2.05點。

下降幅度第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果77.6點，較上月調查結果下降1.75點，一般認為，物價上漲增加家庭支出，因此導致國人對家庭經濟狀況也出現憂慮。

另一個下降指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果64.7點，較上月下降0.35點，應與本月疫情失控，內需業面臨防疫升級壓力，也讓國人擔心是否再度重創就業市場。

至於上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果126.6點，較上月上升4.55點；上升幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為89.9點，與上月上升2.8點；上升幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果51.1點，較上月上升0.7點。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

單獨編列的「購買房地產時機」指標，本月調查結果123.15點，與上月調查結果上升0.95點，顯示房市景氣未減。