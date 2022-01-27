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Fed聲明出爐 群益投顧：縮表的規模恐較上次倍增

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議一致同意，維持政策利率聯邦基金利率的目標區間在0%-0.25%不變。美聯儲聲明，很快就會適當地提高聯邦基金利率，並將在升息後，開始縮減資產負債表。歐新社
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議一致同意，維持政策利率聯邦基金利率的目標區間在0%-0.25%不變。美聯儲聲明，很快就會適當地提高聯邦基金利率，並將在升息後，開始縮減資產負債表。歐新社

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議一致同意，維持政策利率聯邦基金利率的目標區間在0%-0.25%不變。美聯儲聲明，很快就會適當地提高聯邦基金利率，並將在升息後，開始縮減資產負債表。群益投顧評估，這次 Fed 縮表行動仍是會採取漸進式方式，逐步往上增加，給予市場一個過渡期調整，惟因當前物價位處高檔，這次縮表的規模恐較上次倍增。

群益投顧說，Fed貨幣政策會議重點為：1.將聯邦基金利率維持在 0%~0.25%的區間，並維持每月削減購債規模 300 億美元不變；2. 展望後市，通膨高企之下，抑制通膨已成為 Fed 的首要目標，預期2022年3月開始首度升息，有機會在下半年開始縮表行動。

群益投顧分析，抑制通膨已成為 Fed 的首要目標，近期美國就業市場逐步改善，美國聯準會（Fed）表示在新冠變異病株的衝擊下，評估勞動市場還是可以穩定復甦。

物價方面，2021年12月美國CPI年增7.0% 創1982年6月以來新高，能源、運輸服務與二手車價格仍是增強物價主要因素，另一方面，原材料短缺、航運瓶頸和招聘困難等持續的挑戰可能會在未來幾個月繼續給價格帶來支撐。再者，美國推出新一輪基礎建設財政刺激措施、加上經濟復甦的預期不斷上升，均使美國通脹壓力增溫。

群益投顧說，市場資金過度充裕，Fed 已在2021年11月展開Tapering行動，並在2021年12月加速，預期2022年3月結束。多位 Fed 官員也公開表示，在2022年3月開始首度升息是合適，評估在 2022 年可能升息 3-4 次，但仍需視後續的經濟數據走向而定。

回顧前次 Fed 縮減資產負債表，在 2017年10月至2019年8月 (23 個月)， Fed開始進行縮表行動，最初由每月減少規模100億美元逐步增加到每月500億美元，縮表期間就將資產負債表削減約7,000億美元 (平均每月減少300億美元)，從4.47兆億美元降至3.76兆美元。從另一個層面來看，縮表造成十年期債券殖利率出現顯著的攀升，有類似升息的效果，操作失當恐將衝擊經濟及金融市場。

Fed 美國聯準會 升息

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