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台灣太空元年！ 科技部：十年內要發射20顆以上衛星

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

科技部長吳政忠今（26）日表示，今(2022)年是台灣太空發展元年，第三期太空科技發展計畫可能延長到2030年、總發射衛星數量達2倍以上，亦即至少20顆，包括遙測衛星和低軌通訊衛星。今年投入太空發展預算約40億元，將爭取逐年提高。

科技部今日舉行新春記者會，吳政忠宣布今年為我國「太空產業發展元年」，尤其是B5G低軌衛星成為全球趨勢，各國競爭投入，台灣已有很厲害的衛星地面設備，比較弱的是應用和服務；對於太空產業發展，台灣資訊電子業很有機會，須結合業界一起投入衛星研製，他並透露，國內「電子五哥」都有興趣，台灣不能在這一塊缺席。

行政院先前核定第三期國家太空科技發展長程計畫，期程為2019至2028年，原規劃發射10顆衛星，一年發射一顆，今年底有機會發射的是獵風者衛星，十年總預算為251億元；隨著低軌通訊衛星興起，科技部和政院現檢討修正三期太空計畫，吳政忠昨日透露，發射衛星數量將是原計畫二至三倍。

吳政忠表示，發展太空產業，政府要走第一哩路，攜手更多業界能量，後續第三期太空科技發展長程計畫可能延長到2030年，未來10年預計發射的人造衛星顆數「至少是第三期太空科技發展計畫的二倍」，也就是一年至少發射20顆，包括遙測衛星、低軌通訊衛星等，但不包括科研的立方衛星。

他並表示，太空從研發走到自用與產業發展，須投入更多資源與人力，今年科技部編列太空發展預算原規劃29.6億元，另跨部會投入在太空發展預算約11億元，總共約40億元；在40億元基礎上，明年將爭取更多預算投入。

吳政忠表示，太空中心將會改制為行政法人，在新竹建立的新大樓進度還在研議中。未來太空中心不只要主導太空科技、布局太空發展政策，也要把經濟部及產業一起拉進來，因此未來太空中心人力會再增加。

太空 科技部

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