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農曆年前尚未提出數通法草案條文 NCC：讓條文更周延

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
CC今日表示，為讓條文更加周延，且立法院尚未三讀通過NCC組織法，因此，暫未提出數位通訊傳播法草案條文。記者陳正興／攝影
CC今日表示，為讓條文更加周延，且立法院尚未三讀通過NCC組織法，因此，暫未提出數位通訊傳播法草案條文。記者陳正興／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）原預計農曆年前提出數位通訊傳播法草案條文，但NCC今日表示，為讓條文更加周延，且立法院尚未三讀通過NCC組織法，因此，暫未提出數位通訊傳播法草案條文。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，「我們監理的廣電事業、電信事業，因為數位經濟轉型，走進數位傳播領域了」，在整體產業持續走向數位化的世界，監理單位也必須了解數位經濟世界的運作模式，「我們也要了解人家怎麼下數位廣告、精準投放，也要了解整個產業生態，才能為促進數位經濟發展做出一些貢獻」。NCC持續徵詢學者專家、公協會意見，也持續關注歐盟對於數位服務法（DSA）的審議情形。

另外，立法院會去年12月28日三讀修正通過NCC組織法部分條文，在NCC的掌理事項中，增加網際網路傳播相關業務，不過，國民黨團後續提出復議，理由包括不滿NCC新訂數位通訊傳播法納管跨國大型網路平台業者，質疑箝制言論自由，也讓NCC組織法修正版本目前尚未生效；對此，NCC表示，NCC組織法新增網際網路業務部分尚未經立院三讀確定，會尊重立院職權。

NCC 網際網路 立法院

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