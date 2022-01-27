最大競爭對手是自己！KYMCO除廣設換電站，更不忘充電市場的重要性

光陽集團董事長柯勝峯親曝今年KYMCO Ionex相關規劃。 圖／KYMCO 提供

不負眾望、力求卓越的KYMCO（光陽工業），不僅連續22年蟬聯台灣機車市場銷售冠軍，電動機車也在去年繳出成長率No.1、總市場第三的佳績。或許看在消費者眼中，KYMCO衝刺換電站數量只是為了要追趕其他對手，但其實KYMCO最大的競爭對手是自己！因為除了換電，其他品牌幾乎沒有的充電版，KYMCO也會顧及市場需求。

KYMCO衝刺換電站並非只是為了追趕對手，在未來其他品牌幾乎沒有的充電版，KYMCO也將顧及市場需求。 圖／KYMCO 提供

去年底完成1,000座換電站目標的KYMCO，今年初喊出佈建2,000座換電站、100家Ionex專賣店的目標。光陽集團董事長柯勝峯認為：以去年換電站的建置速度來說，不僅已經是超前部屬、滿足車主換電需求，今年要提升到2,000座其實是相當保守的估計。同時，除了換電版的KYMCO Ionex 3.0，今年也會加強「充電版」的銷售佈局。

光陽集團董事長柯勝峯提到：除了換電版的KYMCO Ionex 3.0，今年也會加強「充電版」的銷售佈局。 圖／KYMCO 提供

KYMCO Ionex去年的銷售表現與市場能見度大增絕對是有目共睹。但其實KYMCO從未間斷充、換電並行的銷售策略，連最新KYMCO Ionex 3.0也都有提供充電版本的選項，並於去年就開始銷售。光陽集團董事長柯勝峯也強調，在電動機車銷售策略上兩者本就該兼顧，就以台灣而言我們需要多元的能源補充方式。

著重「生活」面向的車主可以選擇KYMCO Ionex 3.0充電版，補足其他品牌換電沙漠問題並顧及換電需求以外的消費者。 圖／KYMCO 提供

例如在人口密集的都會區例如六都或科技產業重鎮新竹，廣設換電站服務KYMCO Ionex車主是必然策略。不過生活型態別於都會的鄉鎮、郊區等地，或許KYMCO Ionex充電車型才是最佳選項。因此，KYMCO今年將會拓展Ionex充電車型的銷售與專賣店建置，採充、換電並行來達到「最得我心」的品牌理念。

KYMCO今年將拓展Ionex充電車型的銷售與專賣店建置，採充、換電並行來達到「最得我心」的品牌理念。 圖／KYMCO 提供

同時，不難發現電動機車已經呈現「旅遊」和「生活」兩種型態，KYMCO Ionex 3.0最新「三向維度」佈局全台策略，就是在旅遊熱點、風景區或離島廣設換電站，提供「旅遊」最全面的換電需求。而「生活」面向的用戶就可以選擇KYMCO Ionex 3.0充電版，補足其他品牌換電沙漠問題並顧及換電需求以外的消費者。

KYMCO Ionex 3.0「三向維度」佈局全台策略，提供旅遊區、離島更完善的換電服務。 圖／KYMCO 提供

充電版的好處就是隨充、隨用每天都能滿電出門，而對於時間必須精準掌握的都會電動機車騎士而言，KYMCO全球獨創「尊榮換電 專人送電」服務就能在這分秒必爭的時代中，給予最貼心的滿電專屬服務。因此，KYMCO尊榮換電免費服務不僅持續至今年第一季，未來也會依據市場需求來增加服務區域。