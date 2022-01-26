人潮回流 去年第4季零售業營業額年增5.7%
主計總處發布國情統計，去(110)年12月工業生產指數較109年同月成長10.0%；併計10、11月，第4季成長11.0%，其中製造業成長11.5%最多，其中又以相關晶片接單暢旺，帶動晶圓代工、IC封測、IC載板等生產上揚，成長 17.8%最多。批發業營業額3兆2,225億元，年增13.7%。
主計總處表示，根據經濟部調查統計結果，去(110)年12月工業生產指數較 109年同月成長10.0%，總計第4季成長11.0%，其中製造業成長11.5%。
如依主要中業觀察，電子零組 件業因5G、高效能運算、物聯網及車用電子等相關晶片接單暢旺，帶動晶圓代工、IC封測、IC載板等生產上揚，成長17.8%；機械設備業因全球景氣穩定成長，廠商擴大設備投資，帶動生產設備持續增產，成長16.6%；電腦業成長8.9%，主因雲端資料服務、消費性電子產品需求強勁，加以廠商擴增國內產能所致；基本金屬業及化學原材料業亦分別成長5.1%及0.9%。
批發、零售及餐飲業方面，第4季批發業營業額3兆2,225億元，年增13.7%，其中占比最大(占43.4%)機械器具批發業增加20.0%；建材批發業增加27.8%；食品、飲料及菸草製品批發業則增加8.6%。
零售業隨實體通路人潮回流，民眾消費力道回穩，第4季營業額1兆1,188億元，年增5.7%，其中量販店因部分業者獨賣商品熱銷及線上購物業績成長增加12.8%；其他非店面零售業及資通訊家電設備零售業亦增加12.3%及20.9%，主因購物節促銷活動及振興方案挹注所致；燃料零售業隨油價上漲，增加27.9%；汽機車零售業則因進 口車銷量減少，加以基數較高，減9.2%。另餐飲業第4季營業額2,117億元，年增4.2%，結束連兩季負成長，主因百貨公司週年慶集客效應、年末聚餐檔期及業者配合振興方案 推出優惠活動所致。
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