聯準會撒鷹？施羅德：預計10月開始縮表

美國聯準會在美東時間25、26日舉行貨幣政策會議，施羅德投資指出，預期聯準會將於3月QE政策退場後首次升息一碼（0.25個百分點），並預期至2023年6月時將基準利率提高至1.5%；此外，聯準會將於10月開始縮表行動，為目前規模近8.7兆美元的資產負債表瘦身。

施羅德投資集團首席經濟學家韋德（Keith Wade）說，預期美國的核心通膨率於今年第1季仍將持續上揚，此後，隨著變種病毒Omicron疫情趨緩而逐漸減弱，預期供應鏈與勞工短缺問題舒緩後將使通膨從高點回落，但對聯準會而言，當前高漲的通膨問題已成為升息壓力，美國勞動力市場緊繃推升薪資上揚，造成結構性通膨問題加劇，預期聯準會將加速升息步調來因應。

韋德指出，Omicron變種病毒的擴散促使聯準會須加速緊縮步伐，但若通膨問題因供應鏈中斷或薪資螺旋現象而變成結構性的長期威脅，則將迫使聯準會將採取更為鷹派的積極行動，因此利率潛藏進一步加速升息的風險，未來基準利率恐攀升至3%的水準。不過，這個假設情境發生的機率很低，因為預期隨著美國家戶在疫情間累積的儲蓄被花光、政府財政政策的推力減退（如拜登的重建美好未來方案近期仍在國會卡關），需求將因此下滑使得供需狀況漸趨達成平衡，從而減緩通膨壓力。

從最新的通膨數據來看，大宗商品的價格上漲是推動CPI成長的主因，但除了通膨年增率創1982年以來歷史最高，核心通膨（不包含食品與能源）也急遽成長，年增率達5.5%，創1991年以來最高。因此即使去年12月的能源價格下跌有助於減緩部分通膨上揚壓力，但與之前的狀況不同，核心通膨仍沒有緩解的跡象。

美國聯邦快遞表示近期交貨時間延遲狀況加劇，等待運送而停靠在洛杉磯和長灘港口的貨物積壓情況再次惡化，這主要源自於疫情肆虐，導致至少十分之一的碼頭工人確診而無法工作，造成勞動力短缺。

中國大陸的情況則更令人擔憂，由於中國政府堅守「清零政策」，這意味著少量病例的爆發將使得整個城市被迫實行封鎖和防疫限制措施，衝擊重要的工廠與港口運作，三星電子、美光科技及福斯汽車等公司的生產都受到嚴重影響，被迫關閉在西安營運的工廠生產線。而天津在出現20起新冠病例後，由於全體居民皆須接受強制的核酸檢測，工廠因而面臨停工，生產進一步中斷，同時也影響港口的營運。如果大陸的港口持續受到疫情的干擾，將對全球的供應鏈造成嚴重的威脅與影響，恐加劇全球與美國出現停滯性通膨的危機。