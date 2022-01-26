快訊

不可能買不起衛生棉？大馬疫情與「月經貧窮」何解

亞東醫院又傳病患確診！ 新北證實2例陽性

年後除息紅包別錯過 ESG+高股息投資放大年終獎金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
近年消費者物價指數(CPI)變動 相關指數平均報酬表現
近年消費者物價指數(CPI)變動 相關指數平均報酬表現

國泰投信將於2月推出息收聯盟第二波，由00878領軍，將於2月7日公告預估配息，2月17日公告實際配息，並在2月22日除息，因此投資人最晚只要在2月21日前持有或買進，皆可參與這次配息，讓投資人在農曆新年過後，還有除息紅包可以拿，投資人可趁封關前提早入手，放大年終獎金。

儘管美國財報季企業表現優於預期，支撐市場風險偏好一度改善，但受到油價漲勢推升通膨與升息預期，導致美國股市出現震盪，台股也連帶受到影響，加上本土疫情升溫，為台股封關增添亂流，接下來該如何擬定投資策略？年後又有哪些投資亮點呢？

美國通貨膨脹數據持續攀升，台灣也不例外，根據主計處消費者物價總指數(CPI)資料，2021年8月至12月連續5個月CPI年增率突破2%，打破通膨警戒線，全年CPI上漲1.96％，更創下13年來新高，在在顯示萬物皆漲是真的。法人分析，通膨下高殖利率股成為資產保值的避風港，建議投資人可挑選高股息ETF，定期有股息入袋相對安心，也可以填補購買力被通膨侵蝕的問題。

觀察台股ETF中，有越來越多訴求季配息的產品，國泰永續高股息ETF(00878)為國內首檔季配息且是全台唯一兼具ESG與高股息的台股ETF，並納入收益平準金機制，讓配息率更穩定，不會再有因投資人大量申購而稀釋的問題。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，在通貨膨脹與聯準會預告升息的雙重壓力下，結合ESG與高股息的ETF價值浮現。根據Bloomberg資料，過往我國CPI年增率突破2%通膨警戒線時，00878所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數其平均表現優於台灣加權指數表現，CPI年增率介於1~2%時亦是如此。此外，回顧台股歷史資料，以往升息階段多伴隨多頭循環，短線震盪回檔不必太過悲觀，台股在經濟基本面支撐下長多趨勢不變。

游日傑表示，2022年在風險與機會並存下，投資人可透過定期定額參與台股，挑選兼具ESG與高股息特性的ETF，在市場充滿不確定的情況下，還有股息作為下檔保護，不僅能長線參與台股趨勢產業，同時也幫助投資人提高投資勝率。

高股息 台股

延伸閱讀

美科技股大跌 法人：台股牛年封關走勢恐震盪

台股基本面佳 法人挺

台股短線跌逾800點 台積電左右牛年封關表現

費半指數急跌 國泰投信：留意長線布局機會

相關新聞

央行打炒房見效 建商借錢力道減

央行打炒房見成效，根據央行最新統計，去年12月被視為建商信心指標的建築貸款餘額增至2兆8,084億元，月增547億元，年...

【智慧電網／上】減碳趨勢下國際競相發展 中國大陸已提前卡好霸主之位

能源議題不只在台灣發燒，全球各國都正在朝減碳、潔淨能源等方向邁進，而「智慧電網（Smart Grid）」能讓電力資源達到最佳配置，也成為各國重點能源政策。在台灣常聽到政府以歐洲為例，事實上，在智慧電網領域，以「專利申請」來分析，全球的領導者竟然是中國大陸。

【智慧電網／下】專利申請數落後他國 台灣能在電力交易領域彎道超車？

在國際減碳趨勢下，能讓電力資源達到最佳配置的「智慧電網（Smart Grid）」成了必要技術。中國大陸近年致力於管控用電與排碳，在這個領域已一躍成為專利申請上的全球領導者，台灣還能在國際市場上以什麼方向切入競爭？經濟部智慧局表示，在「電力交易」這塊技術上，各國都尚未成熟，台灣仍有機會成為技術輸出國。

王美花：綠能發電量 將大成長

經濟部長王美花昨（25）日表示，維持穩定供電仍是重要目標，新增燃氣機組已盤點至2027年。除了年初有大型光電場併網發電，...

楊金龍：四因素推升房價

國內房價回不去了嗎？中央銀行總裁楊金龍昨（25）日指出，近年國內房價上漲，主要是由強勁投資、預期心理、投機炒作及成本推升...

台灣離岸風電2021大跳票後 王美花有信心今年會大豐收

經濟部今（25）日舉行年度記者會，在去年因疫情導致離岸風場目標數大跳票之下，經濟部長王美花今年相當有信心地表示，今年起離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。