年後除息紅包別錯過 ESG+高股息投資放大年終獎金

國泰投信將於2月推出息收聯盟第二波，由00878領軍，將於2月7日公告預估配息，2月17日公告實際配息，並在2月22日除息，因此投資人最晚只要在2月21日前持有或買進，皆可參與這次配息，讓投資人在農曆新年過後，還有除息紅包可以拿，投資人可趁封關前提早入手，放大年終獎金。

儘管美國財報季企業表現優於預期，支撐市場風險偏好一度改善，但受到油價漲勢推升通膨與升息預期，導致美國股市出現震盪，台股也連帶受到影響，加上本土疫情升溫，為台股封關增添亂流，接下來該如何擬定投資策略？年後又有哪些投資亮點呢？

美國通貨膨脹數據持續攀升，台灣也不例外，根據主計處消費者物價總指數(CPI)資料，2021年8月至12月連續5個月CPI年增率突破2%，打破通膨警戒線，全年CPI上漲1.96％，更創下13年來新高，在在顯示萬物皆漲是真的。法人分析，通膨下高殖利率股成為資產保值的避風港，建議投資人可挑選高股息ETF，定期有股息入袋相對安心，也可以填補購買力被通膨侵蝕的問題。

觀察台股ETF中，有越來越多訴求季配息的產品，國泰永續高股息ETF(00878)為國內首檔季配息且是全台唯一兼具ESG與高股息的台股ETF，並納入收益平準金機制，讓配息率更穩定，不會再有因投資人大量申購而稀釋的問題。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，在通貨膨脹與聯準會預告升息的雙重壓力下，結合ESG與高股息的ETF價值浮現。根據Bloomberg資料，過往我國CPI年增率突破2%通膨警戒線時，00878所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數其平均表現優於台灣加權指數表現，CPI年增率介於1~2%時亦是如此。此外，回顧台股歷史資料，以往升息階段多伴隨多頭循環，短線震盪回檔不必太過悲觀，台股在經濟基本面支撐下長多趨勢不變。

游日傑表示，2022年在風險與機會並存下，投資人可透過定期定額參與台股，挑選兼具ESG與高股息特性的ETF，在市場充滿不確定的情況下，還有股息作為下檔保護，不僅能長線參與台股趨勢產業，同時也幫助投資人提高投資勝率。