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台灣離岸風電2021大跳票後 王美花有信心今年會大豐收

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花出席年終記者會。中央社
經濟部長王美花出席年終記者會。中央社

經濟部今（25）日舉行年度記者會，在去年因疫情導致離岸風場目標數大跳票之下，經濟部長王美花今年相當有信心地表示，今年起離岸風電將開始大豐收，包括併聯4個離岸風場共2GW。減排規劃部分，經濟部將要求國營事業，例如今年台電將與西門子、日本三菱重工簽署MOU，以「混燒」方式進行減排。

王美花表示，去年用電增幅多，主因產業回台投資、半導體24小時生產，導致用電增加，同時疫情三級警戒期間，民眾在家防疫，家庭用電暴增200多萬度，未來面對用電增幅，將以三方向應對，包括三接在公投底定後要盡快興建、燃氣機組要按其建置，以及電力需求面的管理，例如需量反應與儲能設施，經濟部希望加速建置，在2025年前就有1GW的儲能設施。

王美花也再次坦言2025年綠能配比只能有15%，但她強調，會維持穩定供電。以今年來說，大潭一、二號，去年經歷火災的星元電廠，今年3、4月都會上來，提供73萬瓩發電量；今年水情好，慣常水力與抽蓄水力也都正常，只要能在尖峰用電時間提供3小時電力就平穩電力需求；另外，大潭8號機供電110萬瓩也將在下半年上線。

再生能源方面，王美花指出，兩三個光電案場在今年1月陸續完成，最重要的是有4座風電場將在今年併聯，共2GW裝置容量，是有史以來最大量的併聯量，她表示，離岸風電辛苦了兩三年，「今年是開始大豐收的一年」。

淨零碳排部分，王美花表示，經濟部已經提出「2X2」架構，第一個2是經濟部管能源、製造部門，第二的2，是從低碳到零碳的過程。製造部門分產業別「由大帶小」，帶動減排甚至未來的零排，包括半導體、面板、紡織、鋼鐵、石化等。今年也會由多個單位一起教中小企業怎麼去做盤查、減碳。

國營事業已經規劃減排的時程與工作，王美花說，今年台電的天然氣機組會混燒氫氣、燃煤機組會混燒氨氣，將會跟西門子、日本三菱重工簽署合作協議，加速研發。碳捕捉方面將在過年後由跨部會討論誰可以去開挖、哪些地方可以開挖。中油則著重於碳捕捉開發實驗，第四季預計在大林煉油廠建置實驗級的碳捕捉設備，觸媒方面的研究也要加速。中鋼二氧化碳捕捉後與石化廠合作的「鋼化聯產」，以及在高爐生產時怎麼加入氫氣減排，都是重點工作之一。

經濟部 王美花 離岸風電

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