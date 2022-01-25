年底購屋旺季到 房貸與建築貸款餘額雙創新高

農曆年前，向來為國人傳統購屋旺季，中央銀行今（25）日公布，去(2021)年12月，房貸餘額、建築貸款餘額分別為8兆8,030億元、2兆8,084億元，雙雙締造歷史新高紀錄。其中，購屋貸款單月暴增逾千億元、達1,036億元，年增率9.46%，創下近四個月新高。

對於去年12月房貸餘額暴增，央行官員分析，主要有三大原因，一是農曆年前向來為傳統購屋旺季，國人有「買個房子好過年」的習慣；二是國內結束三級警戒後，六都買賣移轉棟數年增率緩步回溫，但幅度較過去趨緩；三是房價走高後，購屋貸款金額也會隨之墊高。

央行官員指出，「相較於去年上半年，六都買賣移轉棟數年增率均為兩位數，去年第4季，年增率均轉為個位數，去年12月僅5.69%，顯示買氣雖回溫，但沒有過去那麼熱。」

央行官員表示，雖然房貸餘額續創新高、但年增率僅創四個月高點，顯示隨著房價偏高、政府政策面等因素，購屋族確實轉趨觀望。

至於建商推案信心指標-建築貸款部分，去年12月，餘額增至2兆8,084億元，月增547億元，年增率降至14.11%，連五跌並為近兩年新低。

央行官員解釋，近期建商購地及推案時，都會面臨缺工、營造成本上漲等問題，加上政府推出一系列打炒房措施，央行在去年第4季更鎖定建商的購地貸款，採取更嚴格的控管措施，這些都會讓建商在購地、推案時變得更加審慎。

展望2022年房市景氣，銀行業者認為，央行總裁楊金龍先前預告過，央行打炒房尚未結束、未來還有空間，且在美國等先進國家啟動升息後，我國也可能把先前調降的1碼（0.25個百分點）利率調升回來，顯示今年央行不但會繼續推出打炒房措施，適當時機還會加碼升息、抑制房價上漲。

銀行業者認為，隨著房價漲幅已高，民眾購屋確實比較觀望，但因自住購屋需求仍在，加上成本面上漲因素，估計今年國內房價仍易漲難跌。