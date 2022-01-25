109年全國研發人力35.1萬人 男性是女性的2.7倍

主計總處發布國情統計，109年全國研發人力35.1萬人，其中男性是女性的2.7倍，女性人數約9.4萬人，占比26.8%，較五年前占比增加0.5個百分點。

主計總處表示，根據科技部統計，109年全國研發人力35.1萬人，較108年增 0.8 萬人（或增 2.4%），其中男性25.7萬人，約為女性（9.4 萬人）2.7倍；與105年相較，全國研發人力增10.9%，其中女性增13.1%，較男性（增10.1%）高3.0個百分點，致女性占比由105 年26.3%，上升至109年26.8%，增加0.5個百分點。

研發人力類別觀察，109年全國研究、技術及支援3類人員分占58.1%、34.6%及 7.2%；若以類別之性別觀察，支援人員男性占43.8%，較女性低12.4個百分點，研究及技術人員則均以男性為主，分占77.1%及72.7%；與105年相較，女性之研究人員、技術人員占比均增 0.6個百分點，支援人員則減0.3個百分點，顯示各類研發人力性別差距略有改善。

研發人力學歷觀察，109年碩士以上學歷占58.0%（其中約每5人有1人為博士）；若按兩性之研發人力學歷結構觀察，兩性均以碩士居多，男性（占46.4%）較女性（占42.9%）高出3.5個百分點；學士占比均約3成，惟女性略高於男性1.2個百分點，另博士學歷占比均約1 成，男性高於女性1.3個百分點。