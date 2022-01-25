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確保領先國際 王美花：半導體材料、設備爭取國產化

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
王美花展望2022年新目標，經濟部將努力投入半導體原物料、零件國產化及人才培育，提升台灣半導體產業自主性。記者鍾泓良／攝影
王美花展望2022年新目標，經濟部將努力投入半導體原物料、零件國產化及人才培育，提升台灣半導體產業自主性。記者鍾泓良／攝影

經濟部今（25）日舉行年終記者會，經濟部長王美花報告2021年台灣經濟蓬勃，創下三項紀錄；她展望2022年新目標，經濟部將努力投入半導體原物料、零件國產化及人才培育，提升台灣半導體產業自主性。

王美花回顧，全球疫情嚴重下，台灣去年經濟創下三個第一，包括史上最佳出口4400多億美元、11年來最好經濟成長及首次國民所得破3萬美元，到達3.2萬美元。

而正是因為疫情守得好，台灣可以維持生產如常、生活如常，內需雖然去年5月至7月受到三級警戒影響，但目前都已經慢慢恢復；面對去年京元電子群聚感染及今年的桃園遠雄自貿港區群聚，經濟部都努力協助防範。另外，去年也遇上百年大旱，當時有桃竹幹管「一條水管救世界」，以及台中運工地地下水來靈活調度。

而在用電方面，去年因為產業回台投資、半導體24小時導致產業用電、三級警戒家庭用電增加暴增約200萬度，讓台灣去年5月用電壓力大。王美花坦言，因為台灣用電量確實比2017年預估還要高，從2600多萬億度，增加到3175億度，所以2025年的綠電佔比將無法達到二成，僅會達到15%。

而為了面對用電成長，經濟部接下來提出四大策略，包括加速興建第三天然氣接收站作為未來供氣使用；氣源、機組也將會朝向更靈活調度及確保盤點到2027年的新燃氣機組如期上線；加強需量反應，讓鋼鐵、石化、紡織等用電大戶分散用電尖峰；儲能設備在2025年前達到1GW（10億瓦）。

王美花說2022年期間，大潭1、2號機、星元將會維修完畢，可提供72萬瓩；水情穩定下，抽蓄及慣常水力可達380萬瓩。今年下半年也將新增大潭8號機110萬瓩。

值得一提，王美花宣布2022年將有大型光電案場跟四座離岸風電場上線；其中離岸風電總裝置容量將可達到2GW，3、4月約有300萬瓩上線，「離岸風電辛苦兩三年，今年是開始大豐收的一年，對電力供應非常有幫助。」

展望未來，王美花說，投資台灣三大方案去年底成果達投資台灣1.6兆元提前達標；投資台灣方案延長三年，預計可增加9千億元投資。此外，耗水費、產創條例及涉及加入CPTPP的「智慧三法」都已提出相關草案，並交由審查。

而有鑑於台灣半導體領先全球，台灣政府也期盼可以達到更高程度在地生產。王美花說，除了籌備半導體學院來培育國內半導體人才，經濟部更希望當台灣半導體生產量越來越大，隨時補充零件、材料，設備也會有磨損，也就是達到材料、設備在台落地，無論是外國廠商來台設廠或是讓部分半導體零組件可以國產化都是可行方式，擴大國內生產，就近供應

而在淨零碳排部分，經濟部提出「2X2矩陣架構」，分別能源、產業從「低碳到零碳」，也包含輔導產業減碳到產業淨零轉型等。而為了達到減碳目標，國營事業也有相當多任務，其中台電將今年投入火力氫氨混燒，今年4月興達電廠與西門子、12月林口電廠與日本三菱重工將簽MOU帶動合作。

而對於國際能源價格大漲，是否會反映在今年4月電價審議會，王美花說，中油、台電原則上都是長約為準，受價格波動影響小。至於是否調漲電價，會考量燃料成本及國內民生物價穩定、國內需求等通盤考慮決定電價。

至於CPTPP相關進度，王美花說，台灣按照體制應是最佳候選人，但因台灣特殊政治情形都要尋找最佳時機，認為台灣第一時間提出申請時，各界反應都很正面，接下來有非常多諮商要跟各國交換。

至於傳言福島食品將在立法院總預算結束後就會開放，王美花說相關管制非經濟部負責，但會依照科學依據、國際標準及確保國人健康等三大原則處理。

王美花 半導體 經濟部

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