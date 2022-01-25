內政部公布危險建築改善情形 兩縣市改善率竟為0

內政部今（25）日公布危險建築物清查改善專案成效，截至1月22日止，全台22縣市列管案件共247件，已完成改善有190件，平均改善率76.92%，其中有五縣市改善率不到五成，宜蘭縣、花蓮縣改善率甚至是0。內政部表示，改善中案件有57件，皆會持續列管督導直至改善完成為止。

去年10月14日國內發生「城中城大樓」事故，造成嚴重傷亡，為避免憾事再次發生，內政部立即展開老舊複合用途建築物安全精進措施，每月邀集各縣市政府開會討論與檢討，針對類似的危險建築物進行全面清查與改善。

內政部說明，高雄市、嘉義市、南投縣、屏東縣、澎湖縣與連江縣等六縣市所列管的案件皆已全數改善完成；此外，改善中的七縣市，包含彰化縣改善率92%、新北市改善率88%，台南市改善率86.67%、基隆市改善率80%、台北市改善率77.78%、桃園市及嘉義縣改善率均為75.00%。

其餘未達75%的縣市，將責由營建署及消防署持續列管督導。其中新竹縣、金門縣改善率33.33%、雲林縣25%，宜蘭縣、花蓮縣分別各列管三件、一件，但目前都未改善完成，改善率為0。

內政部指出，透過每月中央與地方召開之研商會議，要求所有供公眾使用建築物，爾後縱然停（歇）業仍應持續辦理公共安全檢查申報，不得中斷。且經認定屬於欠缺管理機制而有安全疑慮者，要求改善包含廢棄物公告清理、防火門扇修復、妨礙逃生雜物清除、消防設備改善等項目。每15天提報一次改善進度，列管監督直到完全改善為止。

針對弱勢戶部分，除採取勸導改善外，亦提供搬遷安置及租金補貼之選擇，多元整合包租代管、社會住宅等資源，給予其必要的協助與支持。此外，也強化消防救災演練，並優先協助裝設住宅用火災警報器。

內政部強調，除推動上述立即作為外，在法制面也同步配合相關修法工作，讓改善公安的各項措施皆能到位。近期已擬具公寓大廈管理條例修正草案，現已函報行政院審查中。

此外，為強化老舊危險建築物之改善，內政部除鼓勵成立公寓大廈管理組織外，另同步盤點現有補助機制，依「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」，由都市更新基金提供建築物之整建維護工作，並提供工程經費補助，藉此改善環境，強化公共安全。