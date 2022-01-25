集邦估2022年電視出貨量將達2.17億台 年增3.4%

根據集邦科技（ TrendForce）今（25）日公布市調預測表示，2022年面板供應在整體產能充裕的情況下，電視面板價格大起大落的情況將不復見，取而代之的是平穩和緩的漲跌態勢。受惠於小尺寸電視需求遞延，將帶動2022年電視出貨量達2.17億台，年增成長3.4%。

TrendForce調查顯示，2021年電視品牌上半年出貨表現受惠於美國救濟金所帶動，使得北美出貨持續暢旺，與此同時，品牌持續進行面板庫存回補，推升面板價格不斷攀高；下半年隨著歐美疫情趨緩生活回復正軌，疫情紅利不再，需求面臨考驗。此外，原物料和運費高漲墊高整機成本，品牌業者不得不將成本轉嫁至終端售價，即便品牌仍冀望年底雙11及黑五兩大促銷假期，但是受到成本過高導致促銷成效不彰，而終端需求也就此一蹶不振，最終使2021年電視出貨量年衰退3.2%，達2.1億台。

TrendForce指出，2022年面板供應在整體產能充裕的情況下，電視面板價格大起大落的情況將不復見，取而代之的是平穩和緩的漲跌態勢。經過2021年下半年電視面板價格大幅修正後，今年面板價格將有利於品牌的布局，加上去年東南亞和新興市場受到疫情打擊以及面板價格價過高，導致品牌減少對小尺寸23.6吋、32吋和43吋等產品規模，需求被迫遞延。而2022年小尺寸面板價格已貼近面板廠現金成本，有利於品牌重新提高小尺寸的出貨比重，39吋以下出貨比重將維持在25%；中尺寸40~59吋保持在55%；60吋以上大尺寸仍是國際品牌聚焦的產品，市占率有望直上20%。受惠於小尺寸需求遞延，將帶動2022年電視出貨量成長3.4%，達2.17億台。

2022年OLED TV成長趨緩，年增幅收斂至27%

2021年OLED TV受惠於前兩年LCD價格飆漲，同樣是55吋4K O/C產品，兩者價差從2020年初4.7倍至2021年中已經縮小至1.8倍，吸引更多品牌在LCD面板供應受限時轉而積極布局OLED電視，帶動2021年OLED電視出貨量達670萬台，年增70%。雖然今年三星電子有意加入白光OLED陣營並且同步推出QD OLED電視，但隨著LCD面板價格持續下跌，以及OLED電視面板售價受樂金顯示器（LGD）不降反升的策略下，恐將打亂三星電子對於OLED電視的布局。若三星電子無法在春季機種推出OLED TV，勢必影響原本訂下150萬台的出貨目標。但不論是春季或是夏季推出OLED TV機種，三星電子挾其品牌和通路優勢，將以市占率15%的目標，坐三望二的姿態強攻OLED電視市場。

Mini LED電視年增率翻倍，出貨量挑戰450萬台

TCL自2020年起發表第一款Mini LED電視後，為電視產品開啟新視野。2021年三星電子推出一系列50~85吋中高階4K以及旗艦55~85吋8K Mini LED機種，首年出貨即破百萬水準，達150萬台，推升2021年整體Mini LED電視出貨達210萬台。2022年除了三星電子和TCL持續經營Mini LED的同時，不少品牌也加入行列，整體Mini LED電視出貨量將挑戰450萬台，其中又以SONY於年初CES首次展示8K 85吋和75吋以及4K 85吋、75吋和65吋旗艦機種最引人注目，而Sony將與三星和LG電子同樣擁有OLED和Mini LED電視的國際品牌，讓高階電視市場競爭更加白熱化。