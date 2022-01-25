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2021年德、台雙邊貿易額 創歷史新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

根據台灣財政部最新公布的財政及貿易統計數據顯示，台灣與德國之間的貿易額在德台貿易關係史上首次突破200億美元大關，達到207億美元，與2020年的162億美元相比增加27.5%。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科先生表示，在新冠肺炎疫情肆虐下，德國與台灣2021年雙邊貿易仍呈正向發展，顯示德國依舊是台灣在歐洲最重要的貿易夥伴。此外，台灣自德國的進口與對德國的出口都大幅成長，這表示我們的經濟關係是建立在互利的基礎上。

數據顯示，2021年台灣出口德國約82億美元（成長35.4%），機械與電機設備占了42億美元，其中以電子零組件以及資通與視聽產品為大宗，各占約35%。

台灣自德國進口則達125億美元（成長22.8%），仍以機械與電機設備為大宗，比重占46%（23億美元），其次為化學品，進口約28億美元，車輛、飛機、船舶與相關運輸工具則位居第三，進口22億美元。

根據經濟部投資審議委員會資料顯示，儘管獲批准的外國對台直接投資在2021年減少了18.2%，德國對台灣的投資與2020年相比仍大幅增加67.3%，總額高達2億5,260萬美元。

林百科強調，進出口數據反映德台間的經貿關係立足在平等互惠之上，並有益於國際間在工業4.0、人工智慧、生物科技等高科技技術的合作。德國經濟辦事處致力於促進雙邊貿易，也看好2022年德台經貿關係將持續蓬勃發展。

德國

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