勞工好過年！多項年金給付、津貼、紓困貸款年關前入帳
農曆春節九天連續假期即將到來，勞保局表示，為了讓民眾安心過好年，多項年金給付、津貼將在過年前入帳，2022年勞保紓困貸款也將於農曆年前撥款完成，亦即最遲都會在本周五（28日）入帳。
勞保局表示，目前正在領取勞保老年年金、失能年金及遺屬年金的153萬餘人，將在2022年1月27日過年前領到勞保年金給付。
另外，國保老年年金、國保遺屬年金給付、國保身障年金給付、國保身心障礙基本保證年金，也將於2022年1月28日入帳，預計有140萬餘人領到年金給付。國保老年基本保證年金、國保原住民給付亦將於2022年1月25日入帳；老農津貼更早已於2022年1月20日入帳，讓廣大請領年金給付及津貼的民眾可以安心好過年。
此外，2022年勞工保險被保險人紓困貸款已於2022年1月14日受理截止，目前已核准件數為8萬1千餘件，並有7萬餘名勞工朋友之申貸金額已撥款入戶，勞保局正積極持續審核撥款中，預計農曆年前完成撥款作業。
勞保局預估將有350萬人可以於年關前領到年金給付及津貼，8萬餘名申請勞保紓困貸款的勞工朋友亦可於農曆春節前獲貸撥款，盼所有民眾都能歡喜過好年。
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