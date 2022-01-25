快訊

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級

過年前先預約疫苗！1922平台明起開放第21期 2/7開打

勞工好過年！多項年金給付、津貼、紓困貸款年關前入帳

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
農曆春節九天連續假期即將到來，勞保局表示，為了讓民眾安心過好年，多項年金給付、津貼將在過年前入帳。報系資料照片
農曆春節九天連續假期即將到來，勞保局表示，為了讓民眾安心過好年，多項年金給付、津貼將在過年前入帳。報系資料照片

農曆春節九天連續假期即將到來，勞保局表示，為了讓民眾安心過好年，多項年金給付、津貼將在過年前入帳，2022年勞保紓困貸款也將於農曆年前撥款完成，亦即最遲都會在本周五（28日）入帳。

勞保局表示，目前正在領取勞保老年年金、失能年金及遺屬年金的153萬餘人，將在2022年1月27日過年前領到勞保年金給付。

另外，國保老年年金、國保遺屬年金給付、國保身障年金給付、國保身心障礙基本保證年金，也將於2022年1月28日入帳，預計有140萬餘人領到年金給付。國保老年基本保證年金、國保原住民給付亦將於2022年1月25日入帳；老農津貼更早已於2022年1月20日入帳，讓廣大請領年金給付及津貼的民眾可以安心好過年。

此外，2022年勞工保險被保險人紓困貸款已於2022年1月14日受理截止，目前已核准件數為8萬1千餘件，並有7萬餘名勞工朋友之申貸金額已撥款入戶，勞保局正積極持續審核撥款中，預計農曆年前完成撥款作業。

勞保局預估將有350萬人可以於年關前領到年金給付及津貼，8萬餘名申請勞保紓困貸款的勞工朋友亦可於農曆春節前獲貸撥款，盼所有民眾都能歡喜過好年。

勞保年金 國保 保險

延伸閱讀

勞保斷保族 請領給付有眉角

宥勝七位數代言費入帳 但想起這件事仍做惡夢

缺錢嗎？ 111年勞保紓困貸款14日截止受理 最高可貸10萬

退休金算盤／基本工資調升 勞保勞退連動

相關新聞

去年12月景氣動向製造業、服務業與營建業同步上揚

台經院今天公布去年12月景氣動向調查，由於新興科技應用增加，且晶圓代工報價仍易漲難跌，在電子機械業帶動下，以及服務業持續...

2021年德、台雙邊貿易額 創歷史新高

根據台灣財政部最新公布的財政及貿易統計數據顯示，台灣與德國之間的貿易額在德台貿易關係史上首次突破200億美元大關，達到2...

勞工好過年！多項年金給付、津貼、紓困貸款年關前入帳

農曆春節九天連續假期即將到來，勞保局表示，為了讓民眾安心過好年，多項年金給付、津貼將在過年前入帳，2022年勞保紓困貸款...

鴻海首季看旺「比過去幾年更好」 集團轉型為何能快速繳出成績？

從2019年到2021年，鴻海積極進行轉型，電動車、半導體儼然成為鴻海營運未來重要的兩大基石。2022年一開年，鴻海董事長劉揚偉就說，「第一季表現可能比過去幾年來得好，這是過去未曾見過的榮景。」預示如無其他黑天鵝干擾，今年有望再繳出亮眼成績。不過，劉揚偉也坦言，「以創新去創造價值」會是鴻海此時的重要挑戰。

泰博單周供應國內逾百萬劑抗原快篩 再拚美、澳認證

近期國內外因Omicorn疫情緊張，市場對抗原快篩的需求大增，導致國內外對COVID-19抗原快篩均有缺貨的情況。泰博（...

美國聯準會放鷹 台經院：台灣央行最快6月升息

市場普遍預期美國聯準會將加快升息腳步，最快今年3月就會升息，台經院六所所長吳孟道分析，考量聯準會態度轉鷹，台灣央行動作會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。