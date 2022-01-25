泰博單周供應國內逾百萬劑抗原快篩 再拚美、澳認證

近期國內外因Omicorn疫情緊張，市場對抗原快篩的需求大增，導致國內外對COVID-19抗原快篩均有缺貨的情況。泰博（4736）今（25）日表示。抗原快篩目前單班月產能在約400萬劑，將會優先供應國內防疫使用，應足夠充分供應國內防疫需要，不會受近期歐美因Omicorn疫情所導致的快篩缺貨影響。

泰博表示，在1月份第四周便供應國內逾百萬劑的抗原快篩，也將持續調度產線人力配置，確保供應無虞。另外，泰博科技預計後續將在取得美國及澳洲認證後，完成抗原快篩在全球主要市場的佈局，全年在快篩產品的營收貢獻將有望持續快速增長。

泰博為台灣最大的COVID-19抗原快篩製造商，所生產的福爾威創家用抗原快篩，品質與國際大廠相媲美，能夠成功檢測Omicorn變異病毒，自疫情漫延以來，獲中央、地方政府機關、企業及一般民眾廣泛使用。公司表示，依照美國國衞院的研究顯示，抗原快篩在正確的使用方式下，可以達到與RT-PCR核酸檢測相當的準確度，並具有檢驗快速及使用便利的優勢，在面對病毒不斷變異的情況下，已經是歐美各國在一線防疫上的主要工具。