PSEAWA Taiwan舉辦「瞭望國際 永續青力」 拓國際視野

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會（PPSEAWA Taiwan）於1月22、23日舉辦「改變世界就要這Young（IV）-瞭望國際 永續青力」線上課程，期為青年人才新闢國際交流管道，擴展國際視野，啟動青年創新力量，提昇我國青年參與國際事務之能量。

自2017年開始，在外交部協助之下，多次成功舉辦國際青年培力課程「改變世界就要這Young」，獲得廣大參與師生的熱烈回響。該會名譽理事長陳淑珠表示，課程方向從公共政策探究各國落實聯合國永續發展目標（SDGs）現況及疫情所帶來的挑戰，到後疫情時代下，國際交流及國際關係的轉變。目的就是希望藉由課程的導引，開啟青年人才創新的力量，希冀能透過青年培育計畫，造就、發掘青年人才發揮其創造力與執行力，擘畫實踐SDGs的倡議行動。

理事長陳曼君進一步說道，SDGs其實很簡單：是一種生活方式、讓永續融入生活之中；PPSEAWA Taiwan除了每年青年培力課程，號召具創新力及執行力的青年，參與「性別影響力加速器GIA」以落實亞太地區青年永續行動培育計畫。去(2021)年更響應國際女孩日，號召青年會員以短片表達勇敢面對挑戰、發揮自己特質，讓世界看見台灣青年的活力。

這次2022「瞭望國際 永續青力」講師陣容堅強，特別邀請到美國聖路易華盛頓大學布朗學院副教授Dr. Patricia Kohl主講：疫情中青少年的心理健康以及對後疫情政策的影響、國立臺灣大學徐斯勤教授分析近期美中關係與台海局勢演變，引導青年對於美中台的國際關係有更多的了解；另外，國立臺灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長詹文男長講述「數位經濟時代的新面貌」，精闢的演說讓青年們了解數位經濟發展的關鍵科技與應用。

這次課程還邀請了滾動綠執行總監陳柏宇進行實例分享、財團法人商業發展研究院行銷與新媒體研究所所長曾志成以我在台灣創造故鄉─台灣的東南亞穆斯林聚落發展為題，探討東南亞經濟與文化在台灣的深化。

最後由PPSEAWA國際總會總會長Ms. Mondhiya Bhangsbha為活動總結。PPSEAWA Taiwan分會期許透過這一系列育成課程，引導青年人才參與國際交流。