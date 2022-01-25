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近12年美REITs Q1上漲機率逾8成 法人：2022年獲利更佳

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美國REITs第一季上漲機率逾8成
美國REITs第一季上漲機率逾8成

根據統計資料，自2010~2021年第1季進場布局美國REITs，正報酬率高達8成以上，平均漲幅3.5%，若排除2020年新冠疫情的黑天鵝，第1季平均漲幅更高達6.4%。

美國在通膨壓力籠罩下，加快政策緊縮，促使資金轉進防禦性資產，也讓REITs 2021年展開絕地大反攻行情，展望2022年，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，預期美國REITs今(2022)年獲利展望持續上調，成長力道比去年更高，優於整體大環境，整年樂觀氣氛將繼續推動美國REITs股價挑戰新高水準。

李文孝說，2021美國REITs漲幅高達39%，打破45年紀錄，但行情只是剛開始，2022年持續看漲，主要利基點有三：一、預期通膨將持續更久，不動產租金通常隨著物價上漲而調整；二、全球熱錢資金將持續挹注抗通膨資產，推升不動產價格與租金；三、由於經濟活動重啟，將刺激各類型租賃需求，有利REITs產業獲利提升，2021-2023年將是美國REITs企業自金融海嘯後獲利最強的三年。

國際資金看好美國REITs後市，積極卡位，2021年累積主被動基金流入美國REITs高達160億美元，為2015以來首次淨流入，REITs資產管理規模大幅增加700億美元至2,600億美元。

李文孝表示，美國消費動能強勁，經濟穩健熱絡，雖每日染疫人數急增，但重症與致死率仍偏低，預估對經濟衝擊較少；此外，有關市場最擔憂的央行貨幣緊縮問題，由於QE縮減與四次升息預期已逐步反映在市場價格內，短線REITs雖已回檔修正，不過，歷史上第1季表現多半不錯。另一方面，美國REITs股利率達 3%，與公債殖利率達120bp的利差，REITs高股息仍具有吸引力，拉回可持續布局。

美國 通膨 租金

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