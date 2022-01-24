再生能源供電不穩？通霄電廠擬增小型機組 環差須補件再審

因應再生能源占比提高所產生的供電不穩問題，台電擬在苗栗通霄電廠新增「即戰力」，設置「短小精幹」的小型燃氣機組，今（24）日環保署首度初審相關環差，然而環評委員擔憂，新增的單循環機組熱效率不如複循環機組，恐加重空汙，希望台電提出啟動時機、操作程序等說明，補件之後再審。

有環委也直言，台電若真的「缺電」，應循正常發電機組規劃方式送環評審查。但台電強調，此次新增20萬瓩以下的小型快速起停的氣渦輪機組，與缺電無關，是因應再生能源的間歇性特性，希望穩定供電。

台電表示，近年政府擴大再生能源發展政策，再生能源滲透率提高，尤以太陽光電成長最大，然而其間歇性及夜間無法發電的特性，導致電力供應系統不穩定的問題愈發嚴峻，去年夜間數次進入供電警戒範圍，電力系統亟待補充「小型化」、「具快速起停能力」的發電機組。

通霄電廠此次環差變更，便是要設置20萬瓩以下的小型機組，變更後天然氣用量將每年增加14.7萬噸，其氮氧化物排放量約每年175公噸，不過台電表示，若與廠內其他機組合併來看，既有機組改善後，此次變更後整體氮氧化物排放量反而比原環評承諾減量約26%。

環評委員指出，此次新增機組的熱效率遠差於廠內其他複循環機組，希望台電考慮改採儲能裝置因應。此外近來許多台商回流、擴廠需求，若真的因為缺電，應該按正常程序，規劃複循環機組較為合理。

台電坦言，單循環機組確實效率較差，但因應再生能源間歇性，確實需要能夠快速起停的小型機組，以一般複循環機組而言，從0到滿載約需時30分鐘，而此案採用的將會是「航太型」小型機組，從0到滿載約只要10分鐘以內；同時台電也有透過儲能系統等多元方式因應。

至於其他電廠未來是否有類似規畫？台電表示，未來希望具備燃氣複循環機組的電廠，都能搭配這類小型機組做為調節，例如興達電廠等，不過仍在研究階段，未來若有需要，會再另提環差或環評。

環委要求，台電應補充說明新增小型機組的操作程序、因應再生能源方式、補充具體植栽計畫，並加強節能減碳規劃，在4月底前補件再審。