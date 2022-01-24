快訊

媽媽在陽台晾衣服 新北2歲女童從7樓臥室墜落馬路身亡

陳時中列不明源頭疫情四重點：桃園高雄是重中之重

出口旺、消費熱 2021年批發零售業營業額創歷年新高

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
經濟部今（24）日發布批發、零售、餐飲業最新營業額統計。圖／台中市府提供
經濟部今（24）日發布批發、零售、餐飲業最新營業額統計。圖／台中市府提供

經濟部今（24）日發布批發、零售、餐飲業最新營業額統計。因新興科技應用需求持續擴增，半導體及國際原物料價格續居高檔，以及民間消費力道回升，去（2021）年全年批發、零售業營業額，分別達12兆1,641億元、3兆9,855億元，雙雙創下歷年新高紀錄。

餐飲業方面，經濟部指出，去年12月餐飲業營業額770億元，創歷年同月新高，年增7.1%，主因受惠耶誕節及年末聚餐商機，餐飲人潮回溫，加上新品牌吸客效益顯現及推出期間限定的促銷活動，致餐館業營收年增8.2%、飲料店業年增2.6%。但受到去年中疫情衝擊，去年全年營業額為7,280億元，年減6.4%。

經濟部統計處指出，去年12月批發業營業額為1兆1,142億元，創歷年單月新高，年增12.1%。

零售業方面，經濟部指出，隨實體通路人潮回流，民眾消費力道回穩，110年12月零售業營業額為3,684億元，創歷年同月新高，年增3.7%。

餐飲業 經濟部 零售業 半導體 營收

延伸閱讀

備妥人力物資 經濟部：春節期間油水電穩定供應

搶兆元商機 經濟部組5G智慧製造聯盟

經濟部禁中國釋迦進口 農委會急滅火：跟貿易反制無關

花東首家 源天然公司獲經濟部加強投資中小企業

相關新聞

核二除役計畫環評初審過關 新北市府再撇最終處置廠

環保署今（24）日召開「核能二廠除役環評」第二次初審會議，台電對於前次環委關心的耐震、極端氣候風險、低階核廢料管理等議題...

備妥人力物資 經濟部：春節期間油水電穩定供應

農曆春節將至，經濟部今天表示，春節期間會穩定供應油、水、電。中油已調度備妥天然氣、液化石油氣及汽柴油；台電啟動供電因應計...

無薪假攀升！人數突破1.3萬人 這些行業都增加

勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，受到全球邊境管制持續影響，目前有2,132家、13,003人實施無...

出口旺、消費熱 2021年批發零售業營業額創歷年新高

經濟部今（24）日發布批發、零售、餐飲業最新營業額統計。因新興科技應用需求持續擴增，半導體及國際原物料價格續居高檔，以及...

企業居家辦公要記載出勤紀錄 不得片面降低工資

近期國內COVID-19本土疫情持續升溫，不少事業單位開始實施居家辦公等分流措施，降低員工染疫風險，北市勞動局長陳信瑜提...

代理商為中國OTT招攬廣告 最高可開罰500萬元

經濟部2020年中修法公告，禁止代理或經銷中國大陸OTT平台如愛奇藝等相關商業服務。NCC今天表示，廣告代理商在台灣替中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。