出口旺、消費熱 2021年批發零售業營業額創歷年新高
經濟部今（24）日發布批發、零售、餐飲業最新營業額統計。因新興科技應用需求持續擴增，半導體及國際原物料價格續居高檔，以及民間消費力道回升，去（2021）年全年批發、零售業營業額，分別達12兆1,641億元、3兆9,855億元，雙雙創下歷年新高紀錄。
餐飲業方面，經濟部指出，去年12月餐飲業營業額770億元，創歷年同月新高，年增7.1%，主因受惠耶誕節及年末聚餐商機，餐飲人潮回溫，加上新品牌吸客效益顯現及推出期間限定的促銷活動，致餐館業營收年增8.2%、飲料店業年增2.6%。但受到去年中疫情衝擊，去年全年營業額為7,280億元，年減6.4%。
經濟部統計處指出，去年12月批發業營業額為1兆1,142億元，創歷年單月新高，年增12.1%。
零售業方面，經濟部指出，隨實體通路人潮回流，民眾消費力道回穩，110年12月零售業營業額為3,684億元，創歷年同月新高，年增3.7%。
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