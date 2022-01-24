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核二除役計畫環評初審過關 新北市府再撇最終處置廠

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
核二廠。本報資料照片
核二廠。本報資料照片

環保署今（24）日召開「核能二廠除役環評」第二次初審會議，台電對於前次環委關心的耐震、極端氣候風險、低階核廢料管理等議題皆有提出回應，環委經過閉門會議後，同意讓此案通過初審，後續送環評大會確認。

台電表示，將秉持核安第一，如期如質完成核二廠除役作業。

台電指出，核能二廠兩部機組運轉執照於2021年12月及2023年3月屆滿後進行除役，核二廠完成除役後，廠址輻射劑量限值以符合「非限制使用」為目標，依規定，台電必須提報核二廠除役計畫給原能會審查，2020年10月已審查通過；同時辦理環評，後續取得除役許可，25年內完成除役。

台電表示，核二廠除役期間的空氣品質、廢水排放、噪音、土壤、地下水、交通、生態、輻射安全已經過完整評估，對環境影響輕微。

此外除役過程中所有放射性廢棄物處理、貯存及運送依主管機關相關法令要求執行，接受嚴格監督與管制，保障作業人員及民眾健康安全，並維持環境生態之健全。

有環保團體關注，未來除役過程中，台電應持續更新地質調查相關資料，對於除役後廠址使用，也希望與在地居民溝通。台電對此表示，會採用最新資料，另外除役過程也會每月公告除役進度，供各界檢視，另外對於廠址使用，目前尚未定案，會持續溝通。

新北市政府則重申，市府、在地居民都希望除役順利進行，從核二廠從營運到除役階段已經40年，代表北海岸鄉親已與核二共存40年，希望中央能夠明確宣示，未來最終處置廠不會在新北市境內。

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