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浩鼎抗癌新藥OBI-3424 成功收治二期首批癌症患者

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

台灣浩鼎生技（4174）今(24)日宣布，其旗下抗癌新藥OBI-3424獲FDA核准展開第II期臨床試驗計畫以來，已成功收治首批癌症患者。

OBI-3424是一種首創前驅性化療新藥，經由癌細胞內AKR1C3酵素作用下，它會釋出強效DNA烷基化劑，啟動殲滅癌細胞的機制。

OBI-3424-001臨床二期族群擴增試驗計畫（www.clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT03592264），以收治實體瘤的晚期患者為受試對象，將在美國選定的腫瘤醫學中心，招募AKR1C3有高度表達的胰臟癌和其他實體瘤患者。

台灣浩鼎創辦人兼董事長張念慈(Michael Chang) 博士指出，浩鼎志在研發創新新藥，為全球癌症患者提供更有效、安全的治療方式。OBI-3424從臨床前試驗到一期臨床的數據，均已證實它安全性和有效性；因此，我們很有信心地針對AKR1C3 酵素有高度表達的實體瘤患者，展開二期療效和安全性研究，希望能早日證實以AKR1C3為靶向的OBI-3424，未來能提供極具潛力的癌症治療新策略。

張念慈並向在美國多個醫學中心展開此一首創型新藥試驗的醫護及研究人員，表達由衷的感謝；他們能在專業把關下，以此一證實安全無虞的首創型新藥為病人治療，是基於病人福祉為優先的考量。

台灣浩鼎旗下另一首創型新藥OBI-999，係一癌症治療的抗體小分子藥物複合體（ADC），針對標的Globo H有高度表現的腫瘤，精準地與標的癌細胞結合後，釋出藥物，以毒殺標的癌細胞。這項二期臨床試驗以胰臟癌、結腸直腸癌和其它經檢測Globo H高度表現的實體癌症患者為對象，以驗證OBI-999初步療效及其安全性。將在美國與台灣兩地十個以上醫學中心先後展開。

張念慈強調，這二項試驗均預計於2023 年下半年完成收案。

台灣浩鼎生技 癌症

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