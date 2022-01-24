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無薪假攀升！人數突破1.3萬人 這些行業都增加

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，受到全球邊境管制持續影響，目前有2,132家、13,003人實施無薪假。本報資料照片
勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，受到全球邊境管制持續影響，目前有2,132家、13,003人實施無薪假。本報資料照片

勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，受到全球邊境管制持續影響，目前有2,132家、13,003人實施無薪假，一周之內增加151家、1,756人；各業中，以旅行社增加逾千人最多，運輸倉儲業則增加243人。

此外，批發零售業、住宿餐飲業、製造業實施無薪假人數亦呈增溫之勢。這波Omicron疫情來勢洶洶，已造成部分製造業停工、並衝擊餐飲業，未來無薪假情勢是否再擴大，須密切關注。

勞動部統計顯示，製造業目前有87家、770人實施無薪假，一周之內增加158人，主要是金屬機電業一周增加146人。

批發零售業及住宿餐飲業目前各有946人、784人實施無薪假，一周之內各增加99人及59人。

至於支援服務業（含旅行社），目前有1,267家、8,550人實施無薪假，一周之內增加49家、1,003人。運輸倉儲業一周內再增加243人，實施無薪假人數再攀升至891人。

無薪假 餐飲業

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