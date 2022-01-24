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查核預售屋建案 8案無建照就攬客

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
簡任消保官王德明表示，有8個建案的樣品屋與招待中心，連建築許可都沒有，就開始招攬客人。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
簡任消保官王德明表示，有8個建案的樣品屋與招待中心，連建築許可都沒有，就開始招攬客人。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】8件新建築工程、銷售中心在還沒有取得建築執照的狀況下，就對外攬客！行政院消保會於24日公布，針對六都、新竹縣市的24件預售屋建案查核結果，其中有8案出現預約單不合格、11案銷售中心及樣品屋不合格的狀況。內政部地政司專委陳啟明呼籲，行政院的查核計畫可維護消費者權益、健全預售屋市場。

紅單、執照不合格

消保官王志宏說，鑒於房市熱絡、房價攀升，銷售人員出現以不當方法進行銷售的狀況，引發社會的負面觀感。行政院消保處聯合各主管機關，對六都、新竹市與新竹縣等房市熱銷地點的建案進行查核。

其中出現8案預約單（紅單）查核不合格的結果。建商在契約中規定，如果買方逾期未補足定金或未簽約的話，無論買方有無過錯，建商都會將定金沒收。

簡任消保官王德明表示，不去討論買受人是否有錯，就沒收定金，並不符合法規，且影響買受人權益。他說，依照法規，可以對建商處以15到100萬的罰款，後續會與各地方政府請違規建商進行說明。

銷售中心及樣品屋查核結果，不合格的建案共11件。王德明表示，「其中竟然有10個建案未取得使用證照，更有8個建案連建築許可都沒有」，建商就建設樣品屋、招待中心等建物招攬顧客。他舉去年12月桃園建案招待中心大火為例，呼籲業者應遵守相關規定，否則將造成公安的危險。

消防措施應加強

其中24件預售屋件案中，僅1預售屋建案的消防措施全部合格，結果不合格者共4案、不具備相關措施者共19案。但王宏志表示，預售屋依法規屬於「臨時建築物」，不屬於消防列管的範疇，但其實有很多預售屋已取得使用執照、開始營運的情狀，所以對消防安全還是會進行要求。他說，各部會仍會繼續關注這些臨時建築物，進行消防輔導。

消防署科長楊艷禾向購屋族呼籲，參觀預售屋一定要留意是否有緊急出口，避難動線是否通暢。相關消防設備、緊急照明燈則有效輔助民種應對緊急狀況。對於查核結果不合格者，依規定要求改善到完成為止；對於前述19案不具備消防措施的臨時建築物，後續會搭配建管單位持續關注，確認申請建築許可時，符合消防規範。

此外，公平交易查核、稅務查核的結果24案均合格；在定型化契約不合格者共3案、包括；不符合不動產經紀業規範共4案，主要缺失為「未懸掛不動產經紀業管理條例規定之文件」。

消費者須停看聽

陳啟明呼籲，消費者在購買預售屋，不應衝動購物，而要先「停看聽」。他說，購買預售屋前須詳閱定型化契約，並有五天以上的時間審議契約內容，可以詳參內政部網站規定，有契約「應記載」、「不應記載」的項目。

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預售屋 建案

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