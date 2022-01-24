上班族今年九天連假預估花3.2萬 六成五手頭吃緊

送走牛年，迎接虎年，對勞工朋友來說，無論疫情是否衝擊景氣，有沒有年終獎金或加薪，趁著過年連假，免不了要好好消費一番，除了犒賞自己、慰勞家人，順便刺激台灣的內需經濟。yes123求職網特地進行「過年計畫與消費商機調查」發現，今年壓歲錢的總預算平均約11,126元；至於上班族預估過年九天總花費預算，每人平均約32,123元，比去年年假只有七天的平均金額34,096元低快2000元。

長達九天的春節假期即將展開，yes123求職網調查顯示，在可複選情況下，過年的計畫依序為：有52%的人打算「和親戚或朋友聚餐」；50.2%準備「返鄉探親」；48.1%選擇「在家睡覺補眠」；38.8%「到寺廟拜拜，祈求工作運勢」；31.1%要「到親戚或朋友家拜年」；30.1%「在家看電視、看DVD」；28.7%「玩手遊、線上遊戲」等。

過年計畫這麼多，預估這九天下來的總花費預算，每人平均達32,123元，平均一天約為3,569元，不過仍低於去年的金額，牛年七天連假預算為34,096元。

比較大筆的年節支出，就屬於「發紅包」這件事情！由yes123求職網的調查發現，高達八成六(86.2%)的上班族指出，「虎年過年」計畫發紅包，但比例略低於牛年的88.8%；至於壓歲錢的總預算，平均落在11,126元，也少於去年的11,977元。

與牛年相比，其中又有54.1%表示，預算呈現「一樣」的狀況；僅有12.7%表示，比起去年是「變多」；但是卻也有33.2%的人表示，預算比起去年是「變少」。

為何包紅包的預算會減少，在可複選情況下，主要原因依序有：「生活開銷變大，排擠到預算」(80.2%)、「公司沒加薪」(70.2%)、「擔心年終獎金、分紅減少」(46.6%)；其他原因還有：「擔心被公司裁員」(23.3%)、「擔心被公司減薪、放無薪假」(16.5%)。

虎年發紅包的對象，預計又會有哪些人呢？在可複選情況下，調查則顯示：有高達七成五(75.3%)的上班族透露，會發給「父母與其他長輩」；另外還會發給「自己的小孩、晚輩親戚」(42%)，或者是「同輩親戚」(21%)，以及「配偶或情人」(13.2%)、「朋友或同事的小孩」(11.2%)。 和牛年相比，則有51.5%表示，預算呈現「持平」狀況；有11.3%表示，比去年「多」；但仍有37.2%表示，送禮預算比去年「少」。

即使大部分上班族，都有發紅包和送禮計畫，但從yes123求職網的調查發現，仍然有六成五(65.3%)的人透露，其實在過虎年農曆年前，自已會有「手頭吃緊」(可能缺錢)的情況，比例略高於去年的63%。

至於主要的送禮對象，在可複選情況下，分別是：「親戚」(51%)、「父母」(49.1%)、「一般朋友(非公務關係)」(29%)，以及「公司上司」(15.5%)、「公司同事」(12.8%)、「公司客戶、合作廠商」(8.8%)。